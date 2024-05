Riapre a Satriano il ponte sull’Ancinalesca

“Dopo due anni dal crollo di parte della “spalla” del ponte sull’Ancinalesca, da oggi è ufficialmente riaperto il traffico sulla SP128 al termine dei lavori che hanno avuto una durata inferiore ad un anno.

Mi preme ringraziare i tecnici della Provincia di Catanzaro e il Presidente Amedeo Mormile che, nel giro di qualche mese dal crollo, ha garantito uno stanziamento di 600 mila euro per la realizzazione del progetto in primis e dei seguenti lavori.

Per la situazione economica in cui versa la nostra Provincia, vi assicuro che vedere un intervento simile, in termini burocratici, lavorativi ed economici, concludersi nel giro di 2 anni è davvero un grande risultato.

In questo lungo periodo ne ho sentite di tutti i colori: da chi denunciava come un bluff l’avvio dei lavori a chi sosteneva che l’opera non sarebbe stata completata.

Ma come ormai faccio dal giorno in cui sono diventato Sindaco, lascio agli altri le parole e le supposizioni, preferendo, da sempre, far parlare i fatti che sono sempre incontestabili e non soggetti ad opinioni”. Lo rende noto il sindaco di Satriano, Massimiliano Chiaravalloti.