Ricette della Tradizione – Ciambella di zucca e cioccolato

La ciambella di zucca e cioccolato è un dolce goloso, salutare e di stagione. Facile e veloce da preparare anche perché la zucca si frulla a crudo, ha una consistenza soffice e umida, è profumata e ha un bellissimo colore giallo tipico dell’autunno. La potete personalizzare secondo i vostri gusti: noci o uva passa, io ho optato per il cioccolato.

Ingredienti

150 gr di zucca cruda

100 gr di farina per dolci

100 gr di mandorle pelate e ridotte in polvere

50 ml di olio di semi

50 ml di latte

120 di zucchero di canna

2 uova

1/2 bustina di lievito

buccia di 1 limone

gocce di cioccolato

zucchero a velo

Preparazione

In un robot frullate la polpa della zucca, cruda e a pezzetti, insieme all’olio e al latte fino ad ottenere una crema arancione.

In una ciotola montate le uova con lo zucchero fino a renderle chiare e spumose e unite la buccia grattugiata del limone. Aggiungete le farine setacciate con il lievito alternandole con la crema di zucca e continuate a mescolare. Infine unite le gocce di cioccolato precedentemente infarinate e mescolate con l’aiuto di una spatola. Versate l’impasto in una tortiera imburrata e infarinata e infornate la ciambella zucca e cioccolato a 180° per 30/35 minuti nel forno già caldo. Una volta che la torta sarà cotta (fate sempre la prova dello stecchino), sfornatela e appena sarà fredda sformatela e spolverizzatela con lo zucchero a velo.