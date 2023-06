Rigenerare i borghi: la rinascita di Torre di Ruggiero

Il futuro che è già presente, in primo piano nel convegno del 10 luglio con testimonianze, idee e progetti

“Rigenerare i borghi – Torre di Ruggiero – Presente e futuro: testimonianze, idee e progetti”. È il tema del convegno che si terrà lunedì 10 luglio alle ore 18 presso il Centro Policulturale di Torre di Ruggiero (CZ), su iniziativa della locale amministrazione comunale guidata dal sindaco Vito Roti. Il dialogo sarà incentrato sul futuro di questo borgo calabrese, sottolineando l’importanza dell’innovazione e della valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale come chiave di rinascita.

Diversi esperti, molte visioni

Tre gli interventi programmati: Raffaele Mancini, affermato dirigente medico, Gianluca Sia, giovane regista di successo, e Pasquale Pipicelli, volontario della Protezione Civile con prestigiosi incarichi internazionali. Tre relatori che metteranno in luce, con le loro esperienze professionali in loco, come Torre di Ruggiero stia sfruttando al meglio le sue potenzialità per creare un futuro vivibile e sostenibile.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco, Vito Roti, i lavori saranno introdotti e moderati da Francesco Pungitore, giornalista, docente di Filosofia e scrittore. Pungitore, in occasione del convegno, presenterà il suo ultimo libro “Metafisica dell’intelligenza artificiale”, legando le tematiche del suo saggio alle possibilità di sviluppo dei borghi come Torre di Ruggiero.

Ripensare i borghi in un’ottica digitale e innovativa

“Bisogna ripensare le possibili funzioni dei piccoli borghi non solo come laboratori di tradizioni e di accoglienza, ma anche come centri di sviluppo in grado di offrire servizi smart analoghi a quelli delle città, ma in un contesto di vivibilità ben superiore a quello dei grandi centri urbani”, commenta Pungitore. “Le nuove tecnologie e il digitale – sottolinea il professore – possono e devono diventare i vettori dello sviluppo anche per le piccole comunità. Se poi pensiamo all’intelligenza artificiale, che oggi già rappresenta il motore fondamentale dell’economia nel mondo, non possiamo fare a meno di immaginare che questa tecnologia del futuro, che è già presente, possa e debba diventare veicolo di crescita anche per le nostre splendide aree interne”.

Un borgo che guarda oltre

Pungitore aggiunge: “Un bellissimo borgo come Torre di Ruggiero, che vanta già progetti importanti e prestigiosi, come quelli che descriveranno Mancini, Sia e Pipicelli, può diventare sempre di più luogo della conoscenza, dell’ospitalità diffusa, di studio e di ricerca, nonché polo di elaborazione di idee innovative con prospettive che guardano ben al di là del semplice confine regionale o nazionale”.

Il convegno si propone dunque di affrontare e valorizzare le opportunità rigenerative dei borghi, attraverso l’applicazione di idee innovative, integrate con le peculiarità del contesto ambientale e territoriale dell’entroterra calabrese. Un fondamentale momento di confronto e riflessione che intende mettere in luce i processi di rigenerazione già avviati e quelli potenziali, affrontando il tema da diverse prospettive e competenze.

L’appuntamento è per il 10 luglio alle ore 18 presso il Centro Policulturale di Torre di Ruggiero. La segreteria organizzativa e l’accoglienza saranno a cura della “Service Management” di Catanzaro.