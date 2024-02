Rischio microbiologico, richiamata mozzarella per data di scadenza errata. Ecco lotti e info

Il ministero della Salute ha segnalato un richiamo attraverso il suo portale dedicato agli “Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte del produttore”, a tutela della salute dei consumatori. per rischio microbiologico.

Questa volta il ritiro dai negozi riguarda un lotto della mozzarella a marca Merivio. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di un “rischio microbiologico” per data di scadenza errata.

Nel dettaglio si tratta del lotto di produzione LN4050C in confezione da 125 grammi con termine minima di conservazione del 15/03/2024 del marchio commercializzato e prodotto da Granarolo SpA nello stabilimento di Usmate Velate, in provincia di Monza e della Brianza, in via San Giovanni Bosco n 37/39 (IT03144CE) .

Va evidenziato che nelle etichette delle confezioni vengono riportate date di scadenza errate del 15/03/2023 e 15/03/2025 mentre la data di scadenza corretta è 15/03/2024. Se quindi avete acquistato il prodotto oggetto del richiamo, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, verificate nell’elenco in etichetta la corrispondenza con i dati del prodotto richiamati: se il lotto di produzione e la scadenza coincidono, non consumate il prodotto ma restituitelo al punto vendita di acquisto.