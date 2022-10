Rogo mortale a Catanzaro, Vigili del fuoco: “Nessun ritardo nei soccorsi”

“I tabulati parlano chiaro: le nostre squadre di soccorso sono arrivate sul posto in 8 minuti”.

E’ giunta tempestivamente la precisazione di un alto funzionario regionale dei Vigili del fuoco di Catanzaro resa all’agenzia di stampa LaPresse in merito alla denuncia della nonna dei tre fratelli morti nell’incendio avvenuto il 22 ottobre 2022 in via Caduti 16 Marzo, nel quartiere Pistoia di Catanzaro, che ha parlato di ritardi nei soccorsi.

“La chiamata di soccorso – ha precisato – è giunta all’una e 8 minuti, le squadre sono uscite all’una e 11 giungendo sul posto all’1.19. Abbiamo consegnato i tabulati ai carabinieri e non c’è altro da aggiungere. Solo tanto dolore”.