Sabato 15 luglio a Soverato primo appuntamento della rassegna “Antonello Gagini – Arti sublimi”

E’ giunto il primo appuntamento della rassegna “Antonello Gagini – Arti sublimi” con il concerto “Il fascino del mito e dell’oriente” in programma per sabato, 15 luglio, alle ore 21.30 nella suggestiva cornice dell’ex Comac, sul lungomare di Soverato.

L’Armonia Antiqua- Baroque Ensemble, che curerà il concerto, si esibirà assieme al violinista Domenico Schicchitano, diretti dal Maestro Luca Campana. La scelta è caduta sul musicista del sublime, Antonio Vivaldi, compositore celeberrimo, che spazia in diversi generi musicali.

Il programma di questo concerto rappresenta un piccolo viaggio estetico e cronologico attraverso alcune composizioni rappresentative dei vari generi il cui il prete rosso si distinse egregiamente.

Apre il concerto la Sinfonia tratta dall’opera “L’incoronazione di Dario”-Concerto Per Violino, Archi E Bc N.9 Op.3- “L’estro Armonico”; seguirà la Sinfonia tratta dall’opera “Ercole Su’l Termodonte”-Concerto Per Violino, Archi E Bc N.9 Op.4 -“La Stravaganza”; ed infine la Sinfonia tratta dall’opera “Olimpiade”-Concerto Per Violino, Archi E Bc Detto Il “Grosso Mogul” Rv 208.

La rassegna “Antonello Gagini- Arti sublimi” proseguirà con il dibattito con l’autore del libro “ Antonello Gagini e la Pietà. Storia di un capolavoro riscoperto”, Gianfrancesco Solferino, affiancato dal custode dell’opera gaginiana, custodita della chiesa Maria SS Addolorata di Soverato Superiore, Mons. Giorgio Pascolo, e dalla presidente dell’associazione culturale “La Pietà”, Maria Anita Chiefari, che è impegnata da anni a promuovere la scultura. Si cambia location e ci si trasferisce per giovedì 20 luglio alle 21.30 all’Anfiteatro del Lungomare “Europa” di Soverato.

Si cambierà nuovamente registro e location per giovedì 27 luglio alle ore 21.30, in cui proprio accanto alla Pietà ( 1521) soveratese , nella chiesa di Maria SS Addolorata di Soverato Superiore, si assisterà al reading teatrale “Gagini” a cura del regista Fulvio Calderoni ed a seguire ci sarà la proiezione del documentario originale “ La Pietà, la più bella ed eccellente” con la partecipazione dell’attore Marco Bononi, mentre soggetto è a cura dello storico Ulderico Nisticò.

Dopo una breve pausa ci ritroveremo il 14 settembre alle ore 21.30 in un’altra location, e precisamente, nel borgo di Soverato Superiore, a Largo Cardillo per lo spettacolo teatrale “ Gagini: I segni sublimi dell’arte”- Tra storia e leggende- dramma articolato in due atti a cura della Compagnia dei Sognattori.

Il progetto culturale è stato finanziato dalla Regione Calabria su Fondi PAC 2014/2020- Avviso Eventi culturali 2021, e ha visto l’organizzazione dell’Associazione Sirena Ligea in sinergia con l’Associazione Culturale “La Pietà” e l’Amministrazione Comunale di Soverato.