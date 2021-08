Sabato 21 Agosto a Soverato la prima edizione del concerto “Lirica alla Luna”

L’Associazione CARE TO SMILE ONLUS CALABRIA è lieta di annunciare la I edizione del concerto Lirica alla Luna che si terrà, presso il Teatro Comunale di Soverato, alle ore 21:30 di Sabato 21 Agosto 2021.

Si esibiranno il Soprano Marina Bortolotti von Haderburg, il Tenore Andrea Galli ed il Basso Emilio Casali, con Daniele Piattelli al pianoforte, in melodie

famose tratte dal repertorio lirico italiano, da Giuseppe Verdi a Giacomo Puccini, in arie da Camera, Operetta, Musical, in parafrasi pianistiche da opere liriche.

Il Concerto, organizzato con il patrocinio del Comune di Soverato, si prefigge di tenere alti i riflettori delle istituzioni e dei cittadini sul tema dell’assistenza medico-sanitaria gratuita in favore di disabili ed indigenti, nel solco della mission propria dell’Associazione Care To Smile Onlus Calabria.

Biglietto d’ingresso: € 20,00.Tutto il ricavato verrà devoluto in beneficenza. Per info e prenotazioni: tel. 3280709992