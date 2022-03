Sbanda con l’auto, poi si accascia e muore. Inutile l’intervento del 118

Un uomo è deceduto nel tardo pomeriggio di ieri a Rende, a seguito di un incidente stradale avvenuto sul ponte che attraversa il Parco Fluviale.

Per motivi non ancora del tutto chiariti, il sessantanovenne originario dell’hinterland cosentino avrebbe perso il controllo del proprio mezzo, andandosi a schiantare contro le barriere in metallo del ponte.

Nonostante l’impatto l’uomo sarebbe uscito autonomamente dal mezzo incidentato, per poi accasciarsi al suolo poco dopo a causa di un malore. Immediata la richiesta di intervento dei sanitari del 118, che giunti sul posto, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del malcapitato.