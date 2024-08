Settimana di Ferragosto rovente su tutta la Calabria, afa in aumento

Dopo un weekend prettamente stabile, soleggiato e con clima caldo, ecco che ci avviamo verso la settimana di ferragosto. Durante questo periodo l’anticiclone africano non mollerà la presa, anzi, il termometro è previsto in ulteriore aumento su tutta la Regione con caldo rovente ovunque.

Settimana di ferragosto rovente

L’estate 2024 rischia di diventare una dell’estati più calde di sempre. Ormai da tante settimane infatti l’anticiclone africano ha messo le radici sulla nostra Regione apportando caldo rovente ovunque ad eccezione di qualche temporale pomeridiano sui monti.

Nei prossimi giorni il trend non cambierà: il promontorio anticiclonico continuerà a mantenere alte le temperature su tutta la Calabria con valori che si manterranno costantemente oltre le medie del periodo.

A metà settimana però, una goccia fredda tra Penisola Iberica e Sardegna causerà l’arrivo di ulteriore aria calda dal Nord Africa apportando un ulteriore aumento delle temperature: in questo frangente sono previsti valori lungo le coste Joniche intorno ai 35-37°C con possibili picchi localmente più elevati, mentre sul versante Tirrenico il termometro non dovrebbe andare oltre i 33-34°C.

Temperature più elevate invece si registreranno nelle aree interne della Valle del Crati, Piana di Sibari e Marchesato Crotonese con picchi che potranno raggiungere o localmente superare i 40°C.

Afa e nottate tropicali in aumento

Oltre alle temperature in aumento però la principale protagonista sarà l’afa. Per subsidenza infatti il tasso di umidità sarà in continua crescita su tutta la Regione con possibili disagi termici specie lungo le coste e aree urbane.

Umidità che però si farà sentire ancor di più durante le ore serali e notturne: ecco infatti che continueranno le tipiche nottate tropicali con il termometro che difficilmente scenderà al di sotto dei 25°C su gran parte della Regione con punte anche fino ai 27-28°C in alcune aree accompagnate da valori di umidità decisamente elevati. (Centro Meteo Calabria)