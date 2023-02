Sfreccia sul monopattino a 90 km/h mentre il limite era a 20, multato

La polizia municipale di Arezzo ha fermato un monopattino elettrico che circolava alla velocità di 90 chilometri orari.

Gli agenti, come scrive il corriere fiorentino, notato il monopattino che viaggiava su una pista ciclabile nel quartiere di Pescaiola a velocità molto elevata e così hanno fermato il conducente, un cittadino extracomunitario regolarmente residente, e dopo averlo invitato a seguirli presso un’autofficina specializzata, dove il mezzo è stato posto sul banco prova per verificarne l’effettiva velocità raggiungibile, hanno constatato che il monopattino riusciva a raggiungere i 90 chilometri orari, ben oltre quanto consentito e fissato a 20. Per l’interessato è scattata pertanto la sanzione amministrativa.