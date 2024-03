Si è spento il Prof. Franco Laganà, voce di passione e impegno

Si è spento il Prof. Franco Laganà. Parlare di lui al passato è una prova difficile, quasi surreale, per chi, come chi batte queste righe, ha avuto la fortuna di condividere con lui momenti significativi sia nella vita professionale che personale: nello sport, nella sezione arbitri AIA; nella scuola, dove la sua presenza era garanzia di dedizione e passione; in politica, dove la sua voce, sempre improntata alla ragione e al coinvolgimento, si impegnava a promuovere il dibattito, a favorire la partecipazione attiva e a garantire un impegno costante.

Ma è soprattutto nel giornalismo che chi sta scrivendo ha condiviso con lui numerosi momenti. Franco raccontava la cronaca, gli eventi, le storie di intere comunità con una profondità e un’empatia che raramente si incontrano. La sua capacità di narrare la realtà, di dare voce a tutti a partire dagli invisibili e di illuminare le zone d’ombra della nostra società, era straordinaria.

I suoi articoli e i suoi servizi televisivi giornalistici restano con noi, testimonianze autentiche del suo impegno civile e sociale. I suoi scritti, spesso esposti con orgoglio nelle sedi di istituzioni e organizzazioni, raccontano l’intensa vita di un uomo che ha dedicato ogni giorno al servizio della comunità, impiegando la sua capacità narrativa come uno strumento di cambiamento positivo. Franco era un uomo di molteplici talenti, un vero esempio di multitasking, ma il suo legame con Badolato era qualcosa di particolarmente speciale.

La sua dedizione a questo luogo magico traspariva in ogni parola che dedicava alla sua terra, un amore profondo che superava il semplice attaccamento geografico. Scrivere queste righe senza di lui diventa un’impresa sempre più ardua.

Tuttavia, conforta l’idea che, ovunque sia, il Prof. Laganà apprezzerebbe sapere che le sue storie, il suo spirito, la sua umanità, i suoi insegnamenti e i suoi valori continueranno a vivere nei cuori di tutti. RIP, Prof. Laganà.

Fabio Guarna – (Soverato News)