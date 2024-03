Vito Deluca, uno degli influencer calabresi più conosciuti al mondo

Intervista al giovane di San Vito sullo Ionio, 34 anni, divenuto famoso anche all’estero. 855 mila follower su Instagram.

È il nuovo mestiere, quello concepito dalla Generazione Z che ha fatto dei social media e della tecnologia il luogo deputato ad ogni tipo di relazione, anche commerciale.

Lo ha ben capito Vito Deluca, giovane sanvitese che in poco tempo è diventato uno degli influencer calabresi più conosciuti in Italia e all’estero, ricercatissimo da marchi di carattere nazionale e non.

Quando hai deciso che “da grande” saresti diventato un influencer e perché?

«Non ho mai avuto questa aspirazione in realtà; neanche lo conoscevo questo mondo! Tuttavia qualche anno fa, iniziando ad utilizzare Instagram e seguendo i profili di personaggi noti – tra cui molti influencer -, mi sono appassionato al loro modo di lavorare ed ho cominciato a pensare che potevo provarci anche io. Così ho iniziato a pubblicare delle foto e, tutto d’un tratto sono stato notato da alcune aziende che mi hanno proposto di collaborare con loro. In questo modo è nato il tutto»

Qual è la giornata tipo di Vito Deluca: cosa fa nel concreto un personaggio che è così popolare sul web come te?

«Per prima cosa c’è tutta una fase preliminare attraverso la quale contatto o vengo contattato dall’azienda che vuole promuovere un prodotto e prendiamo degli accordi. Successivamente, in base all’articolo da sponsorizzare, decido qual è la location più adatta (sempre in Calabria!) e se è il caso mi reco in perlustrazione assieme al fotografo. A questo punto mi dedico all’outfit: faccio diverse prove cercando di adattare i colori al prodotto ed all’ambientazione scelta. Generalmente scattiamo le foto a metà pomeriggio, quando la luce è favorevole. Tutto ciò non avviene in un giorno solo».

Come si fa ad avere così tanti follower?

«Raggiungere gli oltre 850 mila follower non è stato facile: è il risultato di un lavoro di oltre due anni. Mi sono anche impegnato per migliorare costantemente la qualità delle immagini con le quali promuovo i prodotti che mi vengono inviati; le mie foto stanno ottenendo un ottimo feedback e piacciono sempre di più sia alle aziende con le quali collaboro che ai follower del mio profilo… e si sa che follower chiama follower! Inoltre, le nuove collaborazioni con marchi affermati del panorama internazionale, hanno generato una crescita del mio profilo con conseguente aumento del numero di follower anche esteri.

Quello dell’influencer è un lavoro che richiede tempo e pazienza: bisogna rispondere alle richieste di informazioni sui prodotti promossi ed anche ai complimenti di chi ti segue per far sì che quel follower resti e contribuisca a far crescere il numero di fedeli al profilo. Ed io punto a raggiungere presto il milione di follower!».

Vorrai essere un influencer per sempre o hai altri progetti per il tuo futuro?

«Mi piace molto questo lavoro e vorrei concentrare le mie energie in questo ambito. Spero in futuro che diventi un’attività più redditizia che mi permetta di viaggiare e partecipare ad eventi importanti».

Antonia Opipari