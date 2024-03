Soverato – Fiabe e immagini all’Università della Terza Età

Fiabe e immagini all’Università della III et

Maria Patrizia Sanzo conduce attività poliedriche, e tra queste trova spazio il suo gusto per la letteratura. l’Università della Terza Età “Cassiodoro” di Soverato si è onorata di presentare il suo curioso, dolce lavoro per bambini… e per grandi. La fiaba e la favola sono tra le più antiche e diffuse forme di narrazione, sia come racconto orale e popolare, sia quando diventa scrittura, e, come in questo bel lavoro, immagini bene adattate ed elaborata dalla De Luca.

Nella favola, gli animali sono specchio dell’uomo, o ne esaltano le qualità e mettono in evidenza anche le zone d’ombra. Eppure restano animali, come piace ai bambini.

Ai bambini si rivolge la Sanzo con il suo stile naif e in apparenza elementare; e con espedienti di musicalità e di rima che vengono incontro alle esigenze di memoria, aiutata dai disegni.

È un aureo libretto che non deve mandare a tutti i genitori e nonni che si adoperano per suscitare nei piccoli la fantasia e la capacità di riflettere; e riflettere anche loro, i nonni e i genitori.