Si ride con Ale e Franz a Lamezia Terme e Catanzaro

Ridere del proprio passato, presente e futuro, ma farlo in modo sagace. Ale e Franz tornano a teatro, con uno spettacolo che risponde perfettamente al bisogno di quella comicità piena e mai banale: “Recital (Atti scenici in luogo pubblico)”. Una delle migliori coppie comiche, conosciuta in tutta Italia, arriva nella nostra regione e propone in esclusiva per AMA Calabria, uno show capace di far nascere il sorriso affrontando temi attuali.

L’appuntamento con il duo comico è per due date imperdibili, entrambe quasi sold out, venerdì 16 febbraio al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme, e sabato 17 febbraio al Teatro Comunale di Catanzaro, alle ore 21. L’evento, organizzato da AMA Calabria, diretta da Francescantonio Pollice, è sostenuto dall’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria.

Ale e Franz, all’anagrafe Alessandro Besentini e Francesco Villa, è un duo comico inseparabile da più di 20 anni e con questo show mostrano la grande abilità di poter ridere anche di sé stessi, soprattutto dei propri difetti e delle proprie contraddizioni. Scritto dai due protagonisti e da Alberto Ferrari e Antonio De Santis, “Recital (Atti scenici in luogo pubblico)”, è una celebrazione della carriera di Ale e Franz che mette in mostra la grande abilità di creare sketch intrisi di satira.

Gli atti scenici del titolo, sono tutti quegli spettacoli che, nel corso degli anni, hanno avvicinato sempre di più il duo comico al loro affezionato pubblico. Questo show parla sempre a loro, agli spettatori, dipingendo con ironia momenti della quotidianità in cui tutti si possono riconoscere, strappando una risata.

In un’ora e mezza, Ale e Franz porteranno in scena vizi, virtù e manie dell’essere umano, rivisitandole con il loro consueto piglio ironico e conducendole all’estremo, con l’unico scopo di riderci sopra, senza mai dimenticare il potere riflessivo della loro comicità. Uno spettacolo che sarà vissuto in totale spensieratezza e che riuscirà a lasciare fuori dal teatro le preoccupazioni di tutti i giorni.

Ancor prima di approdare sulla panchina di “Zelig”, che li ha fatti conoscere al grande pubblico, Ale e Franz hanno frequentato il Centro Teatro Attivo di Milano, dove si sono conosciuti nel 1992. Alessandro Besentini e Francesco Villa, divengono ufficialmente il duo comico che conosciamo oggi, nel 1994. La comicità tra il surreale e lo stralunato, ha fatto vincere loro il Premio “Satira Politica” di Forte dei Marmi. Dopo il debutto con lo spettacolo “Dalla A alla Z”, partecipano a numerosi spettacoli televisivi come “Zelig”, “Mai dire Gol” e “Che tempo che fa”, oltre ad essere protagonisti assoluti nel programma di Italia Uno, “Buona la prima!”. Ale e Franz mostrano grande versatilità al cinema, con “Il peggior Natale della mia vita” di Alessandro Genovesi, “Comedians” e “Il ritorno di Casanova”, entrambi di Gabriele Salvatores.

Anche la musica fa parte della loro vita, tanto che nel 2014, hanno accompagnato Enrico Ruggeri nel suo tour “C’era un tedesco, un francese e un italiano”, dove Ale suonava la chitarra acustica, e Franz la tastiera. Il duo comico ha persino un asteroide che porta il nome 15379 Alefranz, scoperto nel 1997 e denominato in tal modo da un astronomo che è un loro amico di vecchia data.