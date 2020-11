Sotto il sedile dell’auto 200 grammi di marijuana, due giovani arrestati

I Carabinieri hanno arrestato a Bova Marina, S.M. e C.C., di 25 e 29 anni, trovati in possesso, complessivamente, di 200 grammi di marijuana. I due, originari di Palizzi, sono stati sottoposti a controllo sulla 106 a Bova Marina, allo svincolo per Palizzi. Uno dei due però, era già noto ai militari per essere stato sorpreso, in passato, in possesso di droga.

I carabinieri hanno deciso pertanto di perquisire la vettura e sotto il sedile anteriore del passeggero, confezionati in una busta di plastica, hanno trovato circa 200 grammi di marijuana.

I due ragazzi sono stati arrestati per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Portati al carcere “Panzera” di Reggio Calabria, l’arresto è stato convalidato: il primo giovane è rimasto in carcere, mentre il secondo attenderà il processo agli arresti domiciliari.