Soverato, è partita una nuova stagione targata Audi-Seat

Siglata una partnership tra il Comune e le aziende Autoionà e Audi Zentrum di Lamezia Terme che sponsorizzeranno l’estate 2021 della Perla dello Jonio. Impegno comune sulla sensibilizzazione in materia di ambiente.

La stagione estiva di Soverato, anche nel 2021, è partita in maniera molto soddisfacente, con dati di presenze straordinari, sulla scia di un andamento che si è andato consolidando negli ultimi anni. Al sostegno di questo incremento continuo e nell’ottica di una valorizzazione di quello che ormai può essere definito il “brand Soverato”, quest’anno parteciperanno anche le aziende Autoionà e Audi Zentrum Lamezia della Ionà Motori, che da oltre quarant’anni opera nel settore automotive, come concessionarie di Audi, Seat e Cupra Zentrum per l’intera Regione Calabria.

Rispondendo ad un’evidenza pubblica del Comune di Soverato, l’azienda ha deciso di sponsorizzare la stagione estiva della “Perla dello Jonio” attraverso un’offerta economica e la fornitura di due autovetture brandizzate, una Audi e una Seat. La sponsorizzazione economica servirà da supporto per la realizzazione dei numerosi eventi e delle iniziative che caratterizzano il cartellone estivo del Comune, mentre le due autovetture verranno utilizzate per veicolare un moderno servizio di informazione turistica itinerante.

“Attraverso questa operazione, certamente innovativa per i nostri territori – ha spiegato il Sindaco di Soverato Ernesto Francesco Alecci – siamo riusciti ad ottenere un sostegno molto importante per la nostra stagione estiva, soprattutto in un momento difficile come questo. Intendo ringraziare per la collaborazione Emanuele e Vivienne Ionà, e il Presidente del Consiglio Comunale Emanuele Amoruso che ha partecipato fattivamente al buon esito del progetto. Il nostro cartellone estivo, sempre molto ricco, continuerà nel mese di agosto con una serie di importanti eventi, sia culturali che di intrattenimento, a cominciare dallo “Spettacolo delle Fontane Danzanti”, che si terrà il 2 agosto alle ore 22.00 sul nostro Lungomare, un evento unico per il Sud Italia e apprezzato in tutto il mondo. Per poi continuare con il concerto scenografico “Note sulle Onde”, sempre molto emozionante, la stagione teatrale estiva e tanto altro ancora. Mi fa piacere rimarcare come uno degli anelli di congiunzione di questa partnership tra il nostro Comune e i marchi Audi/Seat sia l’ecosostenibilità e l’attenzione all’ambiente. In qualità di Comune Bandiera Blu per cinque anni consecutivi – ha concluso il Sindaco – abbiamo condiviso con lo sponsor la scelta di puntare su autovetture ibride, ad impatto limitato sull’ambiente, per mettere in atto anche una forma di sensibilizzazione verso un tema che sarà certamente decisivo nel nostro immediato futuro.”