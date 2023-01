Soverato Fitwalking: Domenica 8 Gennaio “Un giro in paese” a S. Andrea Jonio

Camminare non è solo un esercizio fisico per noi di SOVERATO FITWALKING Baia dell’ippocampo, camminare è un’esperienza che coinvolge tutti gli aspetti del nostro essere. il detto “mens sana in corpore sano“ è una verità assoluta che facciamo nostra ampliando e stimolando la nostra ricerca del benessere.

Camminare ci da la possibilità di conoscere posti nuovi, riallacciarci alla loro storia, aprire porte che altrimenti resterebbero chiuse. In questo 2023 andremo per Paesi, il primo che visiteremo ♦️ DOMENICA 8 GENNAIO ♦️sarà SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO. Grazie alla collaborazione con la Confraternita del Santissimo Sacramento e la Pro Loco avremo la possibilità di essere guidati nei siti storici più importanti. Ci troviamo alle 15.30 sotto l’olmo secolare di PIAZZA CASTELLO.