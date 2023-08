Soverato, giovedì Giuseppe Stigliano ospite di “Naturium Cultura 2023”

Un dialogo in piazza sul futuro dell’innovazione e del lavoro

Soverato si prepara ad accogliere un ospite d’eccezione. Il prossimo giovedì 24 agosto, Piazza Maria Ausiliatrice sarà il palcoscenico dell’evento “Naturium Cultura 2023” patrocinato dall’amministrazione comunale. Al centro della scena Giuseppe Stigliano, noto manager internazionale con attività che spaziano da Milano a Los Angeles, passando per Londra e New York. Ma non solo: Stigliano è anche docente di Economia e Marketing.

Il tema della serata? “Innovazione, lavoro e futuro, tra formazione e nuove competenze”. A dialogare con Stigliano ci saranno Bernard Dika, Portavoce del Presidente della Regione Toscana, e Francesco Pungitore, giornalista e docente di Filosofia. Gli organizzatori promettono un’occasione imperdibile: “Una conversazione profonda sui temi che stanno plasmando una nuova era di cambiamento globale”.

Ma chi è Giuseppe Stigliano? Imprenditore, manager e docente presso diverse università e business school italiane, è un esperto di trasformazione digitale, business innovation, leadership, retail marketing e fashion marketing. La sua passione per l’innovazione e il suo desiderio di trasformare il presente in futuro lo rendono una figura di spicco nel panorama internazionale. Attualmente ricopre il ruolo di Global CEO di Spring Studios, guidando un team di oltre 300 talenti. Non solo: è anche co-autore, insieme al guru del marketing Philip Kotler, del testo “Retail 4.0 | 10 Regole per l’Era Digitale”, edito da Mondadori.

Il suo percorso professionale è ricco e variegato. Prima di diventare CEO di Spring Studios, ha lavorato in AKQA come Executive Director Europe e ha guidato il team di WPP dedicato al gruppo FCA a livello EMEA. Non mancano nel suo curriculum la co-fondazione di due startup e un Dottorato di ricerca in Economia e Marketing.

Nato in Calabria, Stigliano ha poi lasciato la sua terra natale per trasferirsi al Nord, e successivamente all’estero. Oggi vive tra gli Stati Uniti e Londra, ma non dimentica mai Milano, dove continua a insegnare.

In conclusione, l’appuntamento con “Naturium Cultura 2023” si preannuncia come un momento di confronto e riflessione sui temi più attuali e rilevanti del nostro tempo. Soverato si conferma, ancora una volta, crocevia di cultura e innovazione.