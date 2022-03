Soverato, interventi contro la processionaria del pino

In seguito ad un monitoraggio effettuato sugli alberi di pino nella nostra cittadina, abbiamo riscontrato che alcuni di essi (per fortuna un numero molto limitato) sono stati attaccati dalla PROCESSIONARIA.

La processionaria del pino (in alcune regioni chiamata “Gatta Pelosa”) è un insetto distruttivo che attacca tutte le specie di alberi del genere Pinus. Questo insetto usa come forma di difesa numerosi peli, URTICANTI al contatto con la pelle; la probabilità maggiore di incontrarla è nei mesi primaverili, tipicamente attorno a marzo-aprile.

Molto spesso il parassita è causa di gravi reazioni anche negli animali, soprattutto nei cani che, annusando il terreno, possono venirne a contatto sviluppando reazioni particolarmente severe. Per la PRIMA VOLTA, nella nostra città, siamo intervenuti per debellare questo problema con una ditta specializzata che ha operato il “trattamento” sui pini interessati dal problema.

Con questo intervento, abbiamo dimostrato una volta di più, quanto per noi sia importante salvaguardare la natura: gli alberi in prima battuta, ma anche e soprattutto i nostri amici a 4 zampe che potrebbero subirne le conseguenze più gravi. Lo scrive in una nota l’assessore all’ambiente, Francesco Matozzo.