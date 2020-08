Soverato – “Noi Che” coming soon …

Gente, popolo della notte, calabresi e graditissimi ospiti, che fate il prossimo 16 agosto? Ancora non lo sapete? Troppo presto per organizzare qualcosa? Sbagliato! Il prossimo 16 agosto cerchiatelo di rosso sul vostro calendario e scrivete accanto la parolina magica “Noi Che”. Avete letto bene, torna il “Noi Che”, l’evento più atteso dell’estate calabrese. D’altronde che estate sarebbe senza “Noi Che”?

Ma andiamo con ordine. Il 16 agosto dalle ore 23 in poi presso il Noa Club (l’ex Marinella per i più anziani…) di Soverato ci sarà il “Capodanno” d’estate. La festa anni ottanta più imitata d’Italia. Perché nonostante il periodo difficile che ci siamo lasciati alle spalle In Calabria il mare è bellissimo, il sole splende e bacia la regione più bella del Belpaese (permetteteci il gioco di parole). Nell’aria si respira la solita atmosfera spensierata e allegra. C’è voglia di divertimento, di stare con gli amici e far tardi la sera, c’è voglia di rivivere gli anni più belli del secolo scorso, quando la discomusic riusciva a trasmettere sensazioni uniche che ti rimanevano dentro. Per chi ha vissuto i mitici anni ottanta, tutto è diverso, tutto viene vissuto con la consapevolezza di essere stati fortunati, perché quel decennio è stato uno spartiacque tra il boom economico degli anni sessanta e la “web generation” degli anni duemila.

Così anche quest’anno, ritorna l’evento più atteso della costa jonica, ritorna il “Noi che…” la festa a tema “anni 80” che da dodici edizioni anima la movida calabrese nel giorno successivo al ferragosto. Ma non abbiamo fretta di svelarvi tutte le novità e le sorprese che stiamo preparando per questa nuova edizione della festa più glamour dell’estate 2020. Vi consigliamo di non prendere impegni per il prossimo 16 agosto, ve ne potreste pentire amaramente!

Ovviamente vi ricordiamo che la festa è vietata ai minori di 33 anni e che vi aspettiamo vestiti con qualcosa che possa ricordare le mode e le tendenze degli anni ottanta. Come le mitiche Timberland o gli indimenticabili Levi’s 501, per il Moncler non è la stagione giusta. La macchina organizzativa è partita e, siamo certi, che anche quest’anno sarà un successo in piena sicurezza. Ci sarà, infatti, una capienza rispettosa delle attuali norme ed è consigliabile la prenotazione presso il Dadada Beach Club di Montauro. Nei prossimi giorni vi sveleremo il programma e le novità di questa dodicesima edizione. Nel frattempo avete cerchiato di rosso il 16 agosto? “Noi Che” coming soon…