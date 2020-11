Soverato – Reddito di Cittadinanza e lavoro utile alla collettività!

“Sono felice di comunicare che la Città di Soverato, da oggi, ha attivato i progetti di utilità comunale che prevedono che i beneficiari del Reddito di Cittadinanza prestino servizio per 8 ore settimanali nel proprio Comune in diversi ambiti, come ad esempio la cura del verde pubblico, le politiche sociali, la manutenzione e tanto altro ancora”.

“Mi fa enormemente piacere aver riscontrato in molti di loro la voglia di mettersi al servizio della propria Città.

Siamo tra i primissimi comuni a livello Regionale e tra i (purtroppo) troppo pochi a livello nazionale. Questo, oltre che evidenziare il buon lavoro degli uffici comunali, mette, ancora una volta, in risalto i gravi ritardi che la burocrazia nel nostro Paese causa anche a progetti così importanti per le nostre comunità”.

“Se non rendiamo gli Enti Pubblici e tutte le procedure che li riguardano più moderne e snelle saremo destinati ad affogare nelle sabbie mobili nelle quali si trovano attualmente”. Lo rende noto con un post su Facebook il sindaco di Soverato, Ernesto Alecci.