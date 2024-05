Soverato, venerdì 17 maggio incontro con Pippo Civati

In questi anni, in Europa, assistiamo ad un crescente indebolimento delle democrazie, con la progressiva riduzione delle reali capacità di rappresentanza dei popoli e il grave peggioramento delle condizioni di lavoro e di vita.

La reazione politica a questo declino pare essere un aumento di consensi dei partiti di estrema destra, neofascisti e neonazisti, portatori di spinte nazionaliste, autoritarie, xenofobe ed omofobe.

Del resto, le politiche unitarie, in concreto, non assumono come priorità il raggiungimento del traguardo di un’Europa dell’uguaglianza e della solidarietà.

Il manifesto di Ventotene, di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, è, senza meno, uno dei testi che ha ispirato l’avvio del cammino dell’integrazione europea e, per quanto il progetto di Europa ivi illustrato sia stato assai disatteso nei trattati istitutivi della CEE prima e dell’UE successivamente, lo si evoca tutt’ora per parlare di un'”Europa diversa”.

Ma, quanto conosciamo l’idea di Europa di Spinelli e di Rossi? Approfondiremo la tematica con Pippo Civati (curatore di una delle più recenti ristampe del “Manifesto di Ventotene”) venerdì 17 maggio 2024, alle ore 18:00 Presso la sala conferenze ITE “Calabretta” (Ragioneria) di Soverato.