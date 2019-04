Spaccio di sostanze stupefacenti in un bar, coppia arrestata

I carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto hanno arrestato un 43enne e la compagna 36enne barista, entrambi del luogo, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

I militari, durante uno specifico servizio, hanno sorpreso all’interno del bar dove lavora la donna, il compagno mentre cedeva due dosi di marijuana del peso complessivo di 1,6 grammi a un cliente che, alla vista dei militari, ha cercato di disfarsi dell’involucro contenente tredici dosi di marijuana del peso complessivo di 11 grammi.

La successiva perquisizione del bar ha permesso di rinvenire dodici dosi di marijuana del peso complessivo di 10 grammi, quattro dosi di cocaina per il peso complessivo di 0,78 grammi, e una dose di eroina per il peso complessivo di 0,8 grammi.

Infine, i militari operanti hanno effettuato una perquisizione domiciliare a carico della coppia, rinvenendo ventidue dosi di marjuana dal peso complessivo di 10 grammi, 45 gr. di marijuana, materiale per la pesatura ed il confezionamento. Il P.M. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone disponeva per entrambi gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.