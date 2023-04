Stefano Di Battista racconterà a Catanzaro le “Morricone stories”

«Il mio modo di scrivere testimonia sempre l’esigenza di andare avanti lungo un percorso creativo». Le parole di Ennio Morricone, certamente, suonano quasi come l’epigrafe dedicata alla sua musica. Una ricerca e una dedizione che lo hanno portato ad essere considerato uno dei compositori più celebrati del ‘900. I suoi brani hanno segnato un’epoca e, ancora oggi, vengono reinterpretati da molti musicisti. Con “Morricone Stories” Stefano Di Battista, venerdì 14 aprile, alle ore 21, renderà omaggio sul palcoscenico del Teatro Comunale di Catanzaro al genio musicale del musicista romano. L’evento è finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “Eventi di Promozione Culturale 2022” dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.

Tra i più rappresentativi sassofonisti della musica jazz internazionale, Stefano Di Battista ha dimostrato il suo amore per le composizioni di Morricone con il suo disco “Morricone Stories” e celebrandolo in tutta Italia con i suoi concerti, che prendono il titolo da quell’album, le cui storie confermano il rispetto per le composizioni scelte per l’occasione e per il ricordo di una stima profonda nata tra i due musicisti.

In “Morricone Stories” Di Battista non rinnegherà la caratteristica principale del jazz, cioè l’improvvisazione, unendola alla disciplina musicale del M° Morricone. Ad accompagnare il sassofonista nel concerto catanzarese ci saranno anche Fred Nardin al piano, Daniele Sorrentino al contrabbasso e André Ceccarelli alle percussioni, un quartetto jazz che proporrà le melodie più importanti del Maestro scritte per il cinema, ma anche quelle che ha composto in maniera più intima e personale.

“Morricone stories” lascia che il racconto della carriera di un grande compositore, avvenga attraverso la musica, senza usare le parole. Brani immortali che hanno segnato diverse epoche e commentato immagini indimenticabili di numerosi film, entrati nella leggenda anche per la bellezza delle sue colonne sonore. Da “Il Buono, il Brutto e il Cattivo” a “Metti una sera a cena”, da “C’era una volta in America” a “Deborah’s Theme”, la performance del quartetto jazz comprenderà anche i temi meno noti di film come “Veruschka” e “Cosa avete fatto a Solange?”. Non mancherà “Flora”, brano che Morricone scrisse proprio per Di Battista.

Grazie all’esperienza maturata in una band di quartiere, Stefano Di Battista inizia a studiare il sassofono all’età di 13 anni. Il colpo di fulmine per la musica jazz è stato determinato dall’ascolto di Art Pepper, grazie al quale ha deciso che quella sarà la sua strada. La sua carriera è decollata con le sue frequentazioni parigine, dove suona con musicisti come Jimmy Cobb, Walter Brooker e Nat Adderly, diventando componente del sestetto di Michel Petrucciani. Nel 1997 arriva l’incisione per il primo album, “Volare”, sino al 2000 quando Di Battista registra un disco con Elvin Jones, batterista di John Coltrane. Ha anche collaborato con Enrico Rava, Rita Marcotulli, Stefano Bagnoli ed Riccardo Fioravanti al progetto “Malìa” di Massimo Ranieri. Si esibisce anche con sua moglie Nicky Nicolai, che ha partecipato nel 2005 al Festival di Sanremo, aggiudicandosi il primo posto nella categoria “gruppi”.