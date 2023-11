Successo a Catanzaro per la prima edizione del festival “Pesce e vino a San Martino”

Ha chiuso i battenti la prima edizione del festival degli antichi sapori “Pesce e vino a San Martino”. Per tre giorni piazza Dogana e le vie limitrofe sono state ravvivate da diversi stand enogastronomici, prodotti d’artigianato ed eventi musicali. L’evento fortemente voluto dal Comune di Catanzaro – Assessorato Politiche del Mare con il sostegno del Flag Jonio2, della Regione Calabria, partner istituzionali e privati insieme all’associazione Calidea è rientrato nel calendario delle iniziative promosse per celebrare la Bandiera Blu assegnata quest’anno al Capoluogo di Regione dalla FEE Italia.

L’Assessorato comunale alle Politiche del Mare con questo tipo di iniziative ha inteso valorizzare il patrimonio enogastronico della città e della regione Calabria e, allo stesso tempo, il quartiere marinaro di Catanzaro grazie ad una destagionalizzazione dei flussi turistici tramite un ripensamento dell’offerta e degli eventi. I prodotti ittici e il vino locale sono stati i protagonisti indiscussi della kermesse.

E molto apprezzati sono stati gli spettacoli musicali, come quello dei Taranta Jonica e degli Antigua. Grande successo anche per il Red Contest, concorso canoro per giovani talenti. La serata è stata condotta da Filippo Coppoletta, insieme ad Annarita Palaia e Daria Mirante Marini, invece Raffaella Capria ha presieduto il tavolo della giuria. Tra gli ospiti d’eccezione Denise Barberi e Nicoletta Burgello. Infine a premiare i vincitori del Red Contest il Vice Sindaco di Catanzaro, Giusy Iemma ha consegnato i riconoscimenti a Giovanna Valleriani, Amily Gualtieri e Amily Primerano rispettivamente prima seconda e terza categoria assoluto, e alla piccola Siirya Michela Piteo per la categoria Junior.

Il premio della critica è invece andato a Vittorio Valia, il premio simpatia a Francesco Rania e il premio Radio Ciak a Stefano Ranieri, Crystal e Robert Gheorghe.