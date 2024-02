Successo a Lamezia Terme per il seminario “L’esperto estimatore nelle procedure esecutive immobiliari”

Grande interesse per il seminario organizzato dal Tribunale di Lamezia Terme e dall’Ordine degli Architetti PPC di Catanzaro.

Si è svolto con successo il 16 Febbraio 2024 presso il Tribunale di Lamezia Terme, aula penale “Garofalo”, il seminario dal titolo “L’esperto estimatore nelle procedure esecutive immobiliari”. L’evento, organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC di Catanzaro, ha visto la partecipazione di un pubblico di professionisti, tra cui architetti, ingegneri e dottori agronomi forestali.

Un parterre di relatori d’eccezione

I lavori del seminario sono stati aperti dal saluto del Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, Dott.Giovanni Garofalo e del Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Catanzaro, Arch. Eros Corapi; sono inoltre intervenuti per i saluti istituzionali il Presidente degll’Ordine degli Ingegneri Gerlando Cuffaro e quello dei Dottori Agronomi e Dottori Agronomi Forestali Dott. Agr. Alessandro Tallarico.

A seguire, si sono susseguiti gli interventi di relatori di esperienza:

Avv. Bruno Famularo, esperto in diritto civile e processuale ed esecuzioni immobiliari, ha illustrato la normativa di riferimento, la procedura esecutiva e il ruolo del custode.

Arch. Eugenio Daudino, esperto in due diligence immobiliare, ha fornito indicazioni preziose su questa fase fondamentale per la valutazione del bene.

Arch. Marco Frangipane, esperto in stime immobiliari, ha trattato gli standards di riferimento per la valutazione estimativa.

Arch. Annunziato Santoro, componente del Dipartimento XI dell’Ordine degli Architetti PPC di Catanzaro, ha presentato il Gruppo di lavoro dedicato ai C.T.U., Tribunali e piattaforma informatica “Reginde”.

Un’occasione di formazione e confronto

Il seminario ha rappresentato un’importante occasione di formazione e confronto per i professionisti tecnici che operano nel settore delle procedure esecutive immobiliari sul territorio. I relatori hanno fornito una panoramica completa e aggiornata della materia, affrontando anche taluni aspetti pratici e applicativi.

Un impegno per il futuro

L’Ordine degli Architetti PPC di Catanzaro si impegna a continuare ad organizzare eventi formativi di alta qualità per supportare i propri iscritti nell’aggiornamento professionale continuo.