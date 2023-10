Al termine della terza giornata della Coppa Calabria Amatori di calcio ad 11 over 35, organizzata dall’A.S.C. Calabria e dalla Servizi Sportivi Calcio e non solo di Lamezia Terme, alle precedenti quattro squadre già qualificate per i quarti di finale , l’Hammers, Il Real Filadelfia, la Vigor Old Boys e la Stella Maris, si sono aggiunte, in virtù degli ultimi risultati conseguiti, il Catanzaro Lido e la Stella Maris, anche loro con sei punti acquisiti e quindi a punteggio pieno nei rispettivi gironi.

Adesso bisognerà attendere la partita di recupero, che sarà disputata a breve nel girone E, tra il Boys Marinate e l’Alchimia Jonica, per decretare la settima squadra avente diritto di partecipare alla fase finale, ma non solo, la Casa dello Sport, con quattro punti in carniere, è interessata al risultato di questo scontro al vertice, in quanto attualmente avrebbe il miglior piazzamento tra le seconde arrivate tra tutti i gironi, quindi in caso di vittoria di una delle due entrerebbe di diritto come ottava formazione nella griglia dei quarti di finale, mentre, di converso, in caso di pareggio tra le due contendenti bisognerebbe prendere in considerazione la differenza reti tra le tre squadre in questione.

I risultati della terza giornata:

Monasterace Amatori vs Nuova Soverato Amatori 0-2

Atletico Sersale vs Invicta 2010 3-5

Lamezia Golfo vs Antico Forno 3-4

Computer Assistance vs Under 101 4-1

Stella Rossa vs Boys Marinate 1-3

Catanzaro Lido vs Amatori Soveria Mannelli (per rinuncia) 3-0

Borboruso nel Cuore Vs Ecosistem Lamezia Soccer 1-1

I dati salienti della terza giornata di Coppa Calabria possono essere sintetizzati:

– da una sostanziale correttezza in campo tra le squadre, aldilà di singoli deprecabili episodi, che nel calcio amatoriale possono verificarsi, dovuti alla scarsa lucidità nei minuti finali degli incontri da parte degli attori in campo;

– da un alto livello tecnico ed agonistico delle squadre iscritte e partecipanti;

– da un alto senso di coinvolgimento e di partecipazione alla competizione sportiva, seguendo

ed adeguandosi ai principi, alle direttive ed alle regole concordate.

Insomma si preannuncia un Campionato, che inizia oggi, mercoledì 25 ottobre, con degli anticipi, sicuramente interessante, suddiviso in due gironi e con ben ventuno squadre in lotta per conquistare il titolo regionale A.S.C.