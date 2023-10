Arriva il terzo stop consecutivo per il Volley Soverato perde tre a zero nella trasferta di Brescia contro le forti padrone di casa della Millenium. Una partita comunque giocata a testa alta da parte delle ioniche che hanno tenuto testa alle avversarie.

Due trasferte, dunque,dalle quali non si sono raccolti punti per muovere la classsifica; la squadra di coach Guidetti ha anche dovuto fare a meno della centrale Barbazeni che ne avrà per almeno altri dieci giorni prima del rientro.

Brescia ha schierato al palleggio Scacchetti con Malik opposto al centro la coppia Brandi e Torcolacci, schiacciatrici Pamio e Babtunde con libero Pericati. Gara che inizia all’insegna della equilibrio con buona partenza da parte delle calabresi, 2-4, con le leonesse di casa che dopo qualche scambio si portano avanti 12-10; più quattro Brescia, 18-14, con le ragazze di Guidetti che cercano di avvicinarsi alle avversarie.

Fiorio porta la squadra lombarda prima sul 20-15 e più avanti 23-15 con la Millenium che chiude il parziale 25/19 con Malik. Andamento identico al primo anche nelle prime fasi del secondo parziale con le due squadre vicine nel punteggio, con Brescia avanti 9-7; più tre per la squadra di Beltrami 14-11 con Soverato che reagisce e Frangipane riporta le ospiti a meno uno, 14-13.

Bella fase di gioco con le contendenti che in campo lottano su tutti i palloni. Break Soverato che con Guzin impatta sul 17-17, e sul 19-19 arriva un break di Brescia che ipoteca il set sul 23-19; parziale che termina con le locali vittoriose 25/21. Partono forte le.padrone di casa, 8-2, ma Soverato si rifà sotto 8-7. Fase di set importsnte con Soverato che tenta il tutto per tutto per riaprire i giochi; squadre vicine 20-18, con le locali che vanno sul più tre, 22-19. Chiude il set 25/19 Brescia e vince la partita. Per Soverato adesso obiettivo Perugia con il turno infrasettimanale di mercoledì 1 novembre al Pala Scoppa.

Millenium Brescia 3

Volley Soverato 0

Parziali set: 25/19; 25/21; 25/19

MILLENIUM BRESCIA: Fiorio 13, Pinarello ne, Tagliani (L) ne, Scacchetti, Torcolacci 5, Pamio 13, Bulovic ne, Pericati (L), Brandi, Malik 13, Babatunde 14, Pinetti ne, Ratti ne. Coach: Alessandro Beltrami

VOLLEY SOVERATO:Romanin 3, Coccoli, Tolotti, Jurdza 8, Zuliani 1, Frangipane 6, Orlandi 1, Buffo 5, Guzin 8, Vittorio (L), Okenwa 10. Coach: Ettore Guidetti

ARBITRI: Tundo Virginia – Papapietro Eustachio

DURATA SET: 25′,28′,31′. Tot 1h24′

MURI: Brescia 12, Soverato 6