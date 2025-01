Tragico incidente sul lavoro, 38enne muore dopo la caduta da un’impalcatura

Tragico incidente sul lavoro questa mattina nell’area industriale di San Pietro Lametino.

Secondo quanto ricostruito un operaio ha perso la vita dopo essere caduto da una impalcatura all’interno di un’azienda di profilati, da un’altezza di circa 6 metri sbattendo violentemente la testa. La vittima, Francesco Stella, aveva 38 anni.

Inutili i tentativi del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto. Sul posto la Polizia di Stato, il medico legale e il magistrato di turno.

Sono in corso accertamenti per verificare la dinamica esatta dell’accaduto. Sul posto anche anche ispettori dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro.

L’incidente mortale sul lavoro è il primo del 2025 in Calabria e nell’intero Paese.