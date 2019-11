Trovato il cadavere di un 41enne in un casolare diroccato

Il cadavere di un uomo, V. G. di 41 anni è stato ritrovato in via Umberto Boccioni a Quattromiglia di Rende, all’interno di una casa diroccata, circondata da diversi nuovi edifici e non distante dallo svincolo autostradale di Cosenza Nord.

Ad avvisare i vigili urbani e poi i carabinieri, giunti sul luogo per le verifiche del caso, alcuni residenti della zona che hanno avvertito un forte odore provenire proprio dal casolare, pr questo motivo si presuppone che il corpo dell’uomo si trovasse li da almeno due giorni.

Dai primi riscontri è emerso che l’uomo viveva da solo ed in condizioni particolarmente disagiate ed utilizzava il casolare come rifugio. Molto probabilmente non si tratterebbe di una morte violenta ma di una triste storia di solitudine e sofferenza.