“Unire Sant’Andrea” realizza opuscolo su un anno di attività consiliare

Per la crescita di un paese è importante anche avere un’opinione su quello che accade. Il Gruppo Consiliare “Unire Sant’Andrea” ha deciso di realizzare questo opuscolo per informare la comunità circa l’attività consiliare svolta sino ad oggi, fornendo alcuni approfondimenti e spunti in merito al lavoro svolto.

In particolare, questa edizione è incentrata sul primo anno di attività consiliare, ripercorrendo in modo cronologico l’impegno di Unire Sant’Andrea in favore della cittadinanza. È importante definire in modo chiaro qual è il ruolo di una Opposizione costruttiva.

Opposizione significa svolgere un controllo sull’operato della maggioranza, fornendo giudizi critici, con l’obiettivo di far funzionare al meglio la macchina amministrativa, evidenziando le inefficienze e proponendo soluzioni.

Unire Sant’Andrea fonda costantemente tutto il suo lavoro su questo principio, cercando di rappresentare le istanze della comunità e di ascoltare le esigenze di tutti i cittadini.

Ciò a sottolineare il compito fondamentale che ha l’opposizione nella gestione di un comune.

Per avere delle opinioni bisogna prima di tutto conoscere quello che accade all’interno del Municipio. Questo opuscolo è stato realizzato con la finalità di fornire ai lettori gli strumenti per informarsi e poter esprimere dei giudizi sul lavoro svolto dall’Amministrazione.