Uomo di 36 anni scomparso in Calabria, ricerche in corso

Non rientra a casa e i familiari lanciano l’allarme. Sono in corso da ieri le ricerche do un uomo di 36 anni a Taurianova, nel Reggino.

La Stazione Alpina Aspromonte del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria è stata attivata, dalla Prefettura di Reggio Calabria, per la ricerca del 36enne di Taurianova scomparso, svolte in collaborazione con i Carabinieri.

Il comune di Taurianova, inoltre, ha reso noto che: “dalle ore 19 del 27 dicembre 2021, non si hanno più notizie di Agostino Ascone di Amato, classe 1985. Chiunque abbia indicazioni e informazioni utili al suo ritrovamento è pregato di rivolgersi alle Forze dell’Ordine o al Comando della polizia Locale”.