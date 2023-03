Uomo trovato morto in casa con il volto sfigurato

Il corpo di un uomo senza vita e con il viso sfigurato è stato rinvenuto ieri sera in un’abitazione a Corigliano-Rossano.

L’uomo di 66 anni viveva da solo e ad allertare i carabinieri sono stati i vicini di casa, preoccupati per forti rumori provenienti dall’abitazione.

Da quanto è stato finora ricostruito, non si esclude che l’uomo possa essere stato attaccato dal suo cane ma al momento non si esclude nessuna ipotesi, tanto è vero che sul posto è giunto anche il medico legale e il magistrato di turno per raccogliere ogni utile elemento per fare luce sulla morte dell’uomo.