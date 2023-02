Verde pubblico, sollecitiamo il sindaco di Soverato ad incontrare le associazioni

Ancora nessuna risposta alla richiesta di coordinare un incontro tra Amministratori locali, le Associazioni Italia Nostra Soverato – Guardavalle, Kalibreria Soverato, Wwf Catanzaro e Lipu Calabria e le altre Associazioni del territorio, inviata all’Amministrazione comunale di Soverato lo scorso 20 gennaio.

Ci auguriamo che sia solo una questione di tempo poiché è impensabile oggi non dialogare con le Associazioni e non consentire loro di esprimere pareri, fondati su esperienze genuine maturate nel campo del volontariato ed espressione di un sentimento comune e di attenzione per l’ambiente naturale, non fini a sé stessi ma supportati da esperti del settore con studi fondati su dati scientifici.

È impossibile oggi non favorire il convergere delle forze del volontariato a favore del Patrimonio naturale di una cittadina come Soverato, affacciata sul mare e dunque con caratteristiche paesaggistiche indiscutibili ma intimamente legate ai meravigliosi alberi che connotano il lungomare e tutte le vie adiacenti alla costa, senza contare gli uliveti plurisecolari del territorio comunale, ancora ignoti all’Amministrazione ma sempre più a rischio.

Rinnoviamo, pertanto, la nostra richiesta a beneficio del verde pubblico soveratese e non solo.

Angela Maida – Italia Nostra Soverato – Guardavalle

Giorgio Berardi – Lipu Calabria

Valentina Mazza – Wwf Catanzaro

Domenico Commisso – Kalibreria Soverato