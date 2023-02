[VIDEO] A Sanremo con Monica Minervini, lo speciale dell’edizione 2023

La Service Management da vent’anni sempre presente nella “Città dei Fiori”

Come ogni anno, anche questa edizione del Festival di Sanremo è stata un grande successo. In realtà, è stata ancora più spettacolare rispetto agli anni precedenti. Numeri alla mano, ottimi i risultati in termini di ascolti, raccolta pubblicitaria e presenze. Il trionfo non si è limitato alle serate dell’Ariston, ma si è esteso a tutti gli eventi collaterali che hanno celebrato la bellezza della “Città dei Fiori”.

Amadeus si conferma, dunque, un grande direttore artistico. Per quanto riguarda la musica, c’è da dire che, forse, si poteva fare di più. Il vincitore, Marco Mengoni, ha dimostrato tutto il suo talento, confermando tutti i pronostici della vigilia. Gli altri artisti, invece, non hanno saputo brillare come lui sul palco dell’Ariston. Gradevoli Mr. Rain, Elodie e pochi altri. Probabilmente la formula a 28 canzoni favorisce lo spettacolo, ma a discapito della qualità. In ogni caso, il Festival di Sanremo continua ad essere un evento imperdibile per gli amanti della musica italiana.

Non si può non menzionare Monica Minervini, con la sua agenzia Service Management, da vent’anni sempre presente nella “Città dei Fiori” come testimoniato in questo speciale video con il racconto di Sanremo 2023.