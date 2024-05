[VIDEO] Daniele Piovani pubblica l’album “Sensazioni”

L’autore e compositore milanese Daniele Piovani ha pubblicato da pochi giorni l’album “Sensazioni”, una raccolta di 13 brani strumentali di solo pianoforte, delicata ed intimista.

Daniele Piovani, dopo aver scritto per tantissimi artisti, mette a nudo la propria anima e la propria emotività, in un album dove ogni traccia descrive uno stato d’animo differente.

Questa raccolta, la prima di un nuovo progetto, risulta particolarmente indicata per favorire la concentrazione e il rilassamento mentale. L’album è stato interamente scritto e prodotto dallo stesso artista, in collaborazione con Alioscia Arioli, presso AlyStudio, Milano.

Daniele Piovani racconta così “Sensazioni”:

“Sono entusiasta di questo progetto, e finalmente ho trovato il tempo per poterlo realizzare. In questi anni sto dedicando quasi la totalità delle mie giornate nella scrittura di canzoni per gli artisti che si affidano alla mia penna, ed è la cosa che amo fare di più, perché sento di avere una predisposizione per immergermi in anime differenti, a volte opposte fra loro. Tutto ciò mi riesce naturale e veloce, e per un autore di canzoni, credo siano due elementi da non sottovalutare. Ultimamente però sentivo il bisogno di esprimere me stesso, far uscire quella parte interiore che ancora le persone non conoscono. Attraverso i social, soprattutto Instagram (che uso ormai quotidianamente) racconto la vita di un autore e dei suoi sogni, senza maschere, con aneddoti, qualche consiglio ed attimi di leggerezza, e mi diverto molto a creare contenuti, genuini e non preparati o costruiti, perché è così che mi sento libero e coerente con me stesso. Ho deciso così qualche mese fa di mettermi al lavoro e prendere del tempo anche per me, e così mi sono praticamente rinchiuso nel mio studio, ed in maniera totalmente istintiva ho iniziato a comporre le tracce che sentite, con un solo strumento, senza contaminarne l’essenza.

In questo ultimo periodo ho attraversato momenti felici, alternati a periodi complicati, e per questo la composizione di questo album è stato per me una vera cura, un rifugio che mi ha aiutato a superare gli attimi di difficoltà. Ho scelto di chiamare l’album “Sensazioni” perché quelle che per voi sono tracce di pianoforte, per me sono le vere sensazioni che ho provato mentre le suonavo… Il titolo si è creato da sé.

Voglio ringraziare le persone che mi hanno sostenuto in questo progetto, in maniera particolare Alioscia Arioli, per aver ricercato e creato la sonorità di “Sensazioni”, proprio con la magia che stavo cercando. Questo album spero possa aiutare tanti di voi a ritrovare armonia e rilassamento, proprio come ha aiutato me. Ringrazio ognuno di voi che si rifugerà nelle mie “Sensazioni”.

Biografia

Daniele Piovani nasce a Cernusco sul Naviglio, alle porte di Milano, nel 1983. Autore e compositore di musica pop, collabora in maniera stabile per diverse etichette discografiche ed edizioni musicali.Scrive e produce musica presso la struttura “AlyStudio” di Milano, per numerosi artisti emergenti, e per alcuni di essi svolge anche il ruolo di produttore artistico e consulente musicale.

Ha scritto fra gli altri per: Nick Luciani, Scialpi, Cristian Imparato (Vincitore Io Canto), Angelo Famao, Pamela Prati, Katy Desario (The Voice Of Italy 2019), EKI (Vincitore All Together Now 2020). Attualmente sta collaborando a progetti molto importanti, che vedranno la luce nel prossimo periodo.