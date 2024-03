Vito Deluca, influencer di San Vito racconta il suo successo sul web

In queste settimane, si sta discutendo molto sulla figura di Vito Deluca, influencer di San Vito sullo Ionio sempre più vicino al milione di followers e dalle ormai consolidate collaborazioni anche con aziende internazionali di vari settori.

Vito ci racconta che raggiungere quelli che oggi sono oltre 850 mila followers non è stato facile. È il risultato di un lavoro di oltre due anni, che si basa sul costante miglioramento della qualità delle fotografie con le quali vengono promossi i prodotti che gli vengono inviati, che piacciono sempre di più non solo alle aziende con le quali collabora, ma anche ai followers che già seguono il profilo Instagram dell’influencer, e fanno da richiamo a tanti altri.

Inoltre, anche le nuove collaborazioni con aziende sempre più importanti anche nel panorama internazionale, porta ovviamente ad una crescita sempre maggiore del numero di followers, anche esteri.

E, infine, pur essendo un lavoro di grande pazienza, anche rispondere alle richieste di informazioni sui prodotti promossi, o semplicemente rispondere ad un complimento lasciato da un followers ad una fotografia, è utile a mantenere e gradualmente far crescere il numero di utenti che seguono il profilo…con l’obiettivo di raggiungere molto presto il milione!

Vito non ha mai avuto questo sogno, in realta`, ne` conosceva questo mondo. Qualche anno fa, iniziando ad utilizzare Instagram e seguendo i profili di personaggi noti, tra cui molti influencer, è nata la passione per il loro modo di lavorare e ha quindi iniziato a pensare che poteva provarci anche lui, in Calabria.

Vito inizia a pubblicare foto e ad un certo punto viene notato da alcune aziende che gli propongono di collaborare, e da lì è nato tutto.

Ma come si svolge quello che ormai, sempre di più, è una nuova frontiera lavorativa? La giornata tipo di Vito inizia in mattinata, ed in base al prodotto da sponsorizzare, si inizia a pensare alla location piu`consona, facendo anche dei sopralluoghi con il fotografo. Poi ci si dedica all’outfit, facendo varie prove, cercando di adattare i colori al prodotto e allo sfondo scelto. Le foto vengono poi scattate a metà pomeriggio, quando la luce e` favorevole.

Vito conferma quindi la sua grande passione per questo lavoro e concentrerà le sue energie in questo ambito, con l’obiettivo di rendere questa attività, in futuro, ancora piu` redditizia e che gli permetta di viaggiare e partecipare ad eventi importanti del settore della moda e non solo , in Italia ed all’estero.