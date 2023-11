Volley Soverato: sfida da vincere contro Padova

Vincere é l’unico obiettivo in casa Volley Soverato. La squadra di coach Guidetti non ha alternative alla vittoria piena da tre punti nel match che vedrà le biancorosse affrontare al Pala Scoppa il Nuvolí Altafratte Padova.

Dopo cinque sconfitte consecutive, per le calabresi é necessario voltare pagina e muovere la classifica. L’impegno di domenica andrà affrontato con la massima concentrazione e determinazione da parte di Orlandi e compagne.

Nonostante il solo punto in classifica, la compagine guidata da coach Rondinelli ha giocato alcune partite dove forse avrebbe meritato qualcosa in più. Il Soverato sta preparando con intensità questo match e la società chiama a raccolta i tifosi che, come sempre, anche nei momenti di difficoltà hanno sostenuto le “cavallucce marine”.

Ancora out la centrale Barbazeni nelle locali con coach Guidetti che sceglierà il sestetto solamente a poche ore dal fischio di inizio che sarà dato alle ore 17 dalla coppia arbitrale Stancati Walter – Scarfó Fabio.