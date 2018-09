Forza Nuova Calabria: tessera ad honorem per il sindaco di Soverato

Apprendiamo in queste ore dell’aggressione avvenuta ad opera di un immigrato ai danni di un inerme passante per le strade di Soverato. Il suddetto extracomunitario è stato prontamente fermato dal primo cittadino che si trovava, casualmente, a passare da lì e che, dopo averlo steso con un pugno, lo ha consegnato nelle mani dei carabinieri.

Sono sempre più all’ordine del giorno questi nefasti avvenimenti e sempre per mano di immigrati; non sono trascorsi nemmeno dieci giorni dall’altra triste tragedia che ha scosso la provincia catanzarese (lo stupro di Botricello, per il quale noi invocammo la pena di morte) che eccoci qui a commentare nuovamente dei misfatti compiuti da allogeni. La situazione è insostenibile e la misura è ormai colma!

Il sindaco Alecci, per il coraggio mostrato, non può che meritarsi il nostro plauso, pur appartenendo ad una fazione politica opposta alla nostra. Da queste motivazioni la nostra volontà di consegnargli, simbolicamente, e per mano dei nostri militanti catanzaresi, la tessera ad honorem di FN.

Invitiamo tutti i cittadini italiani (ed a maggior ragione i “primi cittadini”) a svegliarsi dal torpore nel quale sono sprofondati da anni. Che questa sia una chiamata a scendere nelle strade, per riappropriarci della terra dei nostri padri: dagli invasori allogeni in primo luogo, ma anche, e soprattutto, da questa classe politica di traditori della patria che si sono alternati in questi decenni!

