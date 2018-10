Pillole di cappuccino (ovvero quelli che non vi siete bevuti nella settimana)

Batosta per la Merkel nelle elezioni in Baviera. Avanzata dirompente dei Verdi e qualcuno ha dovuto spiegare alla scioccata erste deutsche Frau che non sono i verdi di Salvini. Quelli son diventati Blu.

Divieto di dimora per Mimmo Lucano. Umilmente ha chiesto il domicilio a Sant’Elena.

Così come alla Camera, anche al Senato i vitalizi saranno calcolati col metodo contributivo. Finita la pacchia anche per gli ex parlamentari di palazzo madama. Deputati e Senatori dichiarano: “vabbè, dovremo tirare la cinghia per un paio d’anni. Quando questi pescivendoli dei 5 stelle torneranno a casa, rimetteremo tutto al loro posto”.

Lodi. Mensa vietata ai figli di immigrati per un regolamento emanato dalla Sindaca Leghista. I bambini emarginati dichiarano: “decine di nostri compagni italiani non sono ammessi a mensa perché non possono pagare come noi, ma non fa niente, avete mai mangiato alla mensa della scuola di Lodi? non è che i cuochi siano i protagonisti di Masterchef!!”

Genova. Sembra che non ci sia altra soluzione che affidare ad Autostrade la demolizione e la ricostruzione del Ponte Morandi. L’Italia è così… tra qualche mese ci renderemo conto che per finire di distruggere il nostro paese, dobbiamo ridarlo a Renzi.

Macron dichiara che solo le donne ignoranti fanno figli. Potevate dare un libro alla mamma di Macron!

Formigoni dichiara di essere rimasto con soli 2.000,00 €, soldi che aveva messo da parte per un viaggio. Tranquillo, Formigò… per farti un viaggio a San Vittore, ti bastano 1,50 € del biglietto della Metro.

Di Maio denuncia che il testo della Manovra economica, nel capitolo relativo alla pace fiscale, è stato volutamente manipolato da un’occulta manina prima di essere inviato al Colle. Mattarella dichiara: “A Roma ci sono sette colli, l’avrà inviato al colle sbagliato!”.

Johnny Walker Juncker boccia la legge di Bilancio: “Dire sì porterebbe a reazioni violente degli altri Paesi dell’Eurozona“. Un coro unanime degli altri Stati aggiusta il tiro: “Siamo pronti con carri armati ed elefanti al confine italiano. Aspettiamo solo che il Presidente della Commissione UE torni sobrio per capire se veramente vuole che muoviamo guerra all’Italia“.

L’ex segretaria dell’ex segretario del Carroccio ha dichiarato che Bossi era a conoscenza di dove fossero i 49 milioni spariti dalle casse della Lega: “sapeva, ma non fece nulla”. Signorina, si fidi… ha fatto, eccome se ha fatto!!!

In Canada legalizzata la Marijuana per uso ricreativo. Il primo ministro Giamaicano dichiara: “e adesso questi che vogliono?”

In Svezia si autorizza il consumo della carne di cane. Finalmente il termine hot dog avrà un senso.

L’Italia della pallavolo femminile perde la finale contro la Serbia. Esaltate fino alla semifinale da giornali, televisioni e tifosi le due atlete italiane di colore. Dopo la sconfitta hanno scoperto che nel sestetto c’erano anche atlete italiane bianche.

Gianni Ianni Palarchio (Blog)