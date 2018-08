Vasto incendio a Girifalco distrugge alcuni automezzi di azienda

Un vasto incendio è divampato in località Correnti nel comune di Girifalco. Sedici unità vigilfuoco al momento sono impegnati per un incendio di arbusti e macchia mediterranea che ha interessato una azienda agricola.

Il rogo ha coinvolto alcuni automezzi. Un furgone completamente distrutto. Sul posto le squadre dei distaccamenti di Soverato e Girifalco nonché una squadra della sede Centrale, la squadra boschiva e il direttore per le operazioni di spegnimento (DOS).

Quest’ultimo provvederà al coordinamento del mezzo aereo della flotta AIB regionale già in volo per raggiungere il luogo dell’incendio. Al momento non si registrano danni a persone.