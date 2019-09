A Catanzaro la “cantantessa” Carmen Consoli con il suo “Eco di sirene Tour”

Era il 1996 quando in maniera impetuosa una giovane cantante siciliana dagli occhi scuri e con una voce ancora più profonda entrava nelle case degli italiani conquistando i primi posti delle classifiche di vendita. Carmen Consoli è una delle artiste italiane di cui andare fieri. Sabato 5 ottobre, alle ore 21, al Teatro Politeama di Catanzaro la “cantantessa” siciliana sarà ospite del Festival d’Autunno, ideato e diretto da Antonietta Santacroce.

«Da alcuni anni – dichiara Antonietta Santacroce – ho cercato di avere tra gli ospiti del Festival d’Autunno. Non solo per i suoi meriti artistici, ma anche per il suo essere donna indipendente e impegnata nel sociale. Indubbiamente un’artista di grande spessore con una personalità forte che entra di diritto nel progetto “cantautori & dintorni” con i suoi testi forti ispirati dalle problematiche di tutti i giorni».

A Carmen Consoli piace raccontare i fatti della vita reale, senza finzioni. Imbracciando la chitarra elettrica o quella acustica mette sempre in mostra una forza espressiva non comune, portando costantemente idee nuove nel nostro panorama musicale ma anche in quello internazionale.

La sua carriera costellata di primati essendo stata la prima artista italiana a calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma, l’unica italiana a partecipare in Etiopia alle celebrazioni dell’anniversario della scomparsa di Bob Marley. Si è anche esibita come headliner a Central Park e ha segnato 3 sold out di fila a New York. La passione per la sua terra e la sua volontà di scoprire nuovi talenti siciliani l’ha portata a fondare con la madre una sua etichetta, Narciso. E’ stata la prima donna nella lunga storia del prestigioso Club Tenco a vincere la Targa Tenco come Miglior Album dell’anno con “Elettra”.

Il concerto di Catanzaro anticipa il suo lungo tour mondiale che partirà dal Teatro America dell’Havana (Cuba). Un’occasione imperdibile per ascoltarla in un concerto in cui non mancheranno alcuni dei suoi brani che ormai sono considerati dei classici della musica italiana, tra cui anche Lo stretto necessario, L’ultimo bacio, Parole di burro e L’abitudine di tornare.

Dopo i successi del tour estivo in cui ha mostrato le sue due anime rock e acustica, che si alternano in lei con grande naturalezza, l’hanno resa una delle nostre artiste più eclettiche ad accompagnarla nel concerto di Catanzaro la formazione rock composta da Massimo Roccaforte, alla chitarra, Luciana Luccini, al basso, e Antonio Marra, alla batteria.