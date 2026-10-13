​A Petrizzi arriva “MOJAMU – Festival dei Borghi Narranti”: due giorni di arte, memoria e tradizioni

Il suggestivo borgo di Petrizzi, in provincia di Catanzaro, si prepara ad accogliere sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 la nuova edizione di “MOJAMU – Festival dei Borghi Narranti”.

L’evento, promosso nell’ambito del Progetto Echo del Sud e finanziato da f.u.b.a.-CAMPO e dalla Fondazione Vincenzo Casillo, trasformerà il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto ricco di installazioni artistico-interattive, momenti di riflessione, musica tradizionale e videoarte.

​Le attività si svolgeranno principalmente in due punti chiave del paese:

​Centro Storico “Timponello” (ingresso da Piazza Nappini)

​Dragunarium (Via Francesco Carnovale n. 20)

Il Programma

​Sabato 24 Ottobre

La manifestazione si aprirà al Dragunarium nel pomeriggio:

​16:00 – FREQUENZE D’INIZIO: Radio Timpunedhu: le voci dei ragazzi aprono il segnale del Festival (a cura di Makrós).

​17:00 – IL BATTITO DELLO SCALPELLO: Antonello Gagini: l’arte di dare carne e anima alla pietra (a cura di Gerarda Ranieri per ‘Ntramenti aps).

​18:00 – MEMORIE INSTABILI: Quando la videoarte incontra il battito antico dei luoghi (a cura di Antonio PASQUALE – Novelty srls).

​In serata, gli eventi si sposteranno al Timponello:

​19:00 – L’ORA CREPUSCOLARE: Simposio dialogico tra arte, memoria e futuro dei territori (a cura di Amica Sofia aps).

20:00 – ATTRITI SONORI: Irruzioni di strumenti tradizionali vivi tra i muri del Timpunedhu con Francesco Denaro (a cura di Arpa aps).

​20:00 – STAZIONE DI SOSTA & DRAGUNELLUM: Restauro della carne, ristoro dello spirito.

​21:00 – iL RITO DE LI CUNTI: Cuntaredhi, canti, poesie e memorie orali di Petrizzi (a cura di Makrós).

22:00 – PERSISTENZE: Felice Mastroianni: la parola e la pietra. Installazione di videoarte dedicata alla poetica del poeta calabrese, con il supporto di Paolo Nicolazzo (Pro Loco Platania / Parco Letterario Felice Mastroianni).

​Domenica 25 Ottobre

​La seconda giornata prenderà il via nel primo pomeriggio al Timponello:

​15:00 – I GIOCHI DI UNA VOLTA: Alla riscoperta dei giochi antichi tra i vicoli (a cura della PGS Petrizzi aps).

​16:00 – VICOLI E VISIONI: Cammino filosofico tra i margini, i silenzi e le visioni del Timpunedhu (a cura di Amica Sofia aps).

​17:00 – CUNTAMI – STORIE DI BELLEZZA!: Domenico Marcella intervista Maria Pia Russo.

​Presso il Dragunarium:

16:30 – MEMORIE INSTABILI: Replica del progetto di videoarte a cura di Antonio PASQUALE (Novelty srls).

​Serata conclusiva al Timponello:

​19:00 – SAI ’U M’I FHILI ’I VERMICEDHI?: L’arte antica delle scilatelle fatte a mano dai giovani petrizzoti con Barbara Froio.

​20:00 – ATTRITI SONORI: Nuova sessione di strumenti tradizionali con Francesco Denaro (Arpa aps).

20:00 – STAZIONE DI SOSTA & DRAGUNELLUM: Area ristoro.

​21:00 – iL RITO DE LI CUNTI: Racconti e memorie orali di Petrizzi (Makrós).

​22:00 – PERSISTENZE: Replica dell’installazione di videoarte su Felice Mastroianni.

Informazioni utili:

Per ulteriori dettagli è possibile visitare il sito web www.makros.it o scrivere all’indirizzo e-mail info@makros.it. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Petrizzi.