Luciano Sorbillo a Grisolia per il Campionato Mondiale della Pizza Piccante

Tradizione, innovazione e identità: il grande maestro pizzaiolo porta in Calabria la sua idea di una pizza capace di raccontare il territorio

GRISOLIA – La pizza come patrimonio universale, ma anche come straordinario strumento attraverso il quale raccontare l’identità dei territori, valorizzarne le produzioni e trasformare le migliori tipicità locali in esperienze gastronomiche capaci di parlare al mondo.

È questa la filosofia che accompagna la partecipazione del maestro pizzaiolo Luciano Sorbillo al Campionato Mondiale della Pizza Piccante, in corso a Grisolia, nel cuore della Riviera dei Cedri: un appuntamento che porta in Calabria professionisti e interpreti della pizza provenienti da diversi contesti e che, proprio attraverso la competizione, conferma quanto questo alimento, nato dalla tradizione popolare, abbia saputo conquistare una dimensione ormai autenticamente mondiale.

In questo scenario, la presenza di Luciano Sorbillo assume un significato particolare. Il grande maestro pizzaiolo è infatti da sempre impegnato in una ricerca che non contrappone tradizione e innovazione, ma le considera due facce della stessa cultura gastronomica: la prima rappresenta la memoria, le radici e il patrimonio da custodire; la seconda è la capacità di reinterpretarlo, renderlo contemporaneo e farlo conoscere a un pubblico sempre più ampio.

La sua pizza diventa così una sorta di tela sulla quale il territorio può raccontarsi.

E la Calabria, con la straordinaria ricchezza delle sue produzioni agroalimentari, offre in questo senso un patrimonio di straordinaria forza: dall’olio extravergine di oliva agli agrumi, dai salumi ai formaggi, dalle conserve alle eccellenze ortofrutticole, fino alle numerose produzioni identitarie che caratterizzano le diverse aree della regione.

Sorbillo interpreta queste materie prime senza snaturarle. Al contrario, le porta sulla pizza attraverso un lavoro fatto di equilibrio, tecnica, conoscenza e creatività, dimostrando come una tipicità locale possa diventare protagonista di una proposta gastronomica contemporanea senza perdere la propria identità.

È proprio qui che si trova uno degli elementi più interessanti della sua presenza al Campionato Mondiale della Pizza Piccante: dimostrare che innovare non significa necessariamente rompere con la tradizione. Significa, piuttosto, conoscerla così bene da poterla reinterpretare.

La pizza diventa quindi un linguaggio universale, capace di superare confini geografici e culturali, ma allo stesso tempo di conservare un fortissimo legame con il luogo in cui viene preparata e con le persone che ne custodiscono le produzioni.

A Grisolia questo principio trova una collocazione particolarmente significativa.

La Calabria non è soltanto una terra nella quale degustare grandi prodotti: è una regione che può utilizzare la propria straordinaria biodiversità agricola e gastronomica come leva di promozione, comunicazione e sviluppo.

E la pizza, proprio per la sua popolarità internazionale, può diventare uno dei veicoli più efficaci per portare questa ricchezza sulle tavole del mondo.

La partecipazione di Luciano Sorbillo rappresenta quindi anche un invito a guardare alla pizza con occhi nuovi: non soltanto come prodotto gastronomico, ma come espressione di cultura, creatività, identità e territorio.

Un patrimonio che appartiene a tutti e che proprio per questo deve continuare a evolversi.

“La sfida, oggi, è quella di riuscire a innovare senza dimenticare da dove si proviene – ha dichiarato il maestro Sorbillo nel corso della sua presenza al Campionato -, valorizzando il prodotto senza trasformarlo in un semplice ingrediente e costruire nuove esperienze di gusto partendo dalla memoria.”

È la filosofia di un maestro che attraverso la pizza continua a dimostrare che la tradizione non è qualcosa da conservare immobile, ma una storia da continuare a scrivere.

E a Grisolia, nel cuore della Calabria, quella storia parla anche attraverso i profumi, i colori e i sapori di una terra che, grazie a interpreti come Sorbillo, può trovare nella pizza una straordinaria ambasciatrice nel mondo.