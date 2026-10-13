Addio a Vincenzo Viscomi: la comunità di Soverato piange la scomparsa del noto scrittore

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e della comunità lo scrittore Vincenzo Viscomi. Figura stimata e apprezzata per il suo legame con il territorio e la sua sensibilità culturale, Viscomi lascia un vuoto profondo in quanti ne hanno conosciuto l’opera, l’ingegno e la passione civile.
La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente sui social, suscitando messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia da parte di lettori, estimatori e concittadini.
I dettagli delle esequie
L’ultimo saluto a Vincenzo Viscomi si terrà domani, Mercoledì 14 ottobre, alle ore 17.00.
I funerali saranno celebrati nella cornice della Chiesa di Soverato Superiore, dove familiari, amici e quanti desiderano tributargli un ultimo omaggio si riuniranno per ricordarlo.