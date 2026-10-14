A Soverato l’incontro “​Il Mare Comincia a Terra: Depurazione, Ambiente e Futuro”

Soverato ospita l’incontro per presentare il finanziamento regionale da 4,9 milioni di euro per il depuratore consortile

SOVERATO – Un appuntamento cruciale per la tutela ambientale e lo sviluppo del territorio della costa jonica si terrà il prossimo 15 ottobre 2026 alle ore 18:00 presso la Sala Consiliare “Bruno Manti” del Palazzo di Città di Soverato.

​L’incontro, dal titolo emblematico “Il Mare Comincia a Terra: Depurazione, Ambiente e Futuro”, si focalizzerà sul progetto, sul finanziamento e sulle prospettive di un’opera strategica primaria per la salvaguardia dell’ambiente e il miglioramento della qualità della vita della comunità: la realizzazione del depuratore consortile. L’opera beneficia di un importante finanziamento regionale di 4,9 milioni di euro.

​I Partecipanti e il Programma dell’Incontro

​L’evento vedrà la partecipazione delle principali istituzioni locali e regionali, a testimonianza del valore sinergico dell’infrastruttura.

​Saluti Istituzionali dei Sindaci del Territorio:

​Daniele Vacca (Sindaco di Soverato)

​Massimiliano Chiaravalloti (Sindaco di Satriano)

​Giuseppe Papaleo (Sindaco di Davoli)

​Luigi Aloisio (Sindaco di San Sostene)

​Interventi Tecnici e Istituzionali:

​Michelangelo Iannone (Direttore Generale Arpacal)

​Lello Greco (Direttore Generale Parchi Marini Regionali)

​Salvatore Siviglia (Direttore Generale Dipartimento Ambiente – Regione Calabria)

Conclusioni:

​I lavori saranno conclusi dall’intervento di Antonio Montuoro, Assessore Regionale all’Ambiente.

Dettagli dell’Evento

​Data: 15 ottobre 2026

​Orario: Ore 18:00

​Luogo: Sala Consiliare “Bruno Manti”, Palazzo di Città, Soverato

​L’iniziativa rappresenta un momento chiave di confronto pubblico per illustrare ai cittadini e agli stakeholder come le risorse regionali verranno impiegate per garantire un mare più pulito e un futuro sostenibile per l’intera area.