A Soverato l’incontro “​Il Mare Comincia a Terra: Depurazione, Ambiente e Futuro”

Soverato ospita l’incontro per presentare il finanziamento regionale da 4,9 milioni di euro per il depuratore consortile
SOVERATO – Un appuntamento cruciale per la tutela ambientale e lo sviluppo del territorio della costa jonica si terrà il prossimo 15 ottobre 2026 alle ore 18:00 presso la Sala Consiliare “Bruno Manti” del Palazzo di Città di Soverato.
L’incontro, dal titolo emblematico “Il Mare Comincia a Terra: Depurazione, Ambiente e Futuro”, si focalizzerà sul progetto, sul finanziamento e sulle prospettive di un’opera strategica primaria per la salvaguardia dell’ambiente e il miglioramento della qualità della vita della comunità: la realizzazione del depuratore consortile. L’opera beneficia di un importante finanziamento regionale di 4,9 milioni di euro.
I Partecipanti e il Programma dell’Incontro
L’evento vedrà la partecipazione delle principali istituzioni locali e regionali, a testimonianza del valore sinergico dell’infrastruttura.
Saluti Istituzionali dei Sindaci del Territorio:
Daniele Vacca (Sindaco di Soverato)
Massimiliano Chiaravalloti (Sindaco di Satriano)
Giuseppe Papaleo (Sindaco di Davoli)
Luigi Aloisio (Sindaco di San Sostene)
Interventi Tecnici e Istituzionali:
Michelangelo Iannone (Direttore Generale Arpacal)
Lello Greco (Direttore Generale Parchi Marini Regionali)
Salvatore Siviglia (Direttore Generale Dipartimento Ambiente – Regione Calabria)
Conclusioni:
I lavori saranno conclusi dall’intervento di Antonio Montuoro, Assessore Regionale all’Ambiente.
Dettagli dell’Evento
Data: 15 ottobre 2026
Orario: Ore 18:00
Luogo: Sala Consiliare “Bruno Manti”, Palazzo di Città, Soverato
L’iniziativa rappresenta un momento chiave di confronto pubblico per illustrare ai cittadini e agli stakeholder come le risorse regionali verranno impiegate per garantire un mare più pulito e un futuro sostenibile per l’intera area.