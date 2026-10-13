Esordio amaro per il Nuovo Basket Soverato: la Vis Reggio Calabria passa 86-74

Esordio in salita per il Nuovo Basket Soverato, che nella prima giornata di campionato deve cedere il passo ai padroni di casa della Vis Reggio Calabria. Per i ragazzi di coach Pirillo arriva dunque un avvio amaro, ma la stagione è appena iniziata e il margine per recuperare non manca.

L’avvio di gara sembrava promettere ben altro copione per i soveratesi: un ispirato Gabriele Tuccio trascina i suoi fino al vantaggio iniziale di 9-4. L’illusione, tuttavia, dura ben poco. La reazione della Vis Reggio Calabria è immediata e perentoria: spinti dalle conclusioni pesanti di Fazzari e Janjusevic, i reggini ribaltano rapidamente l’inerzia del match, piazzando un parziale devastante che chiude il primo quarto sul 29-18 (+11 per i locali).

Nel secondo periodo l’NBS prova a scuotersi grazie all’ingresso in scena di Privitera, autore di 12 punti nel solo quarto. La sua spinta offensiva riavvicina Soverato fino al -5 nella fase centrale della frazione, ma la Vis non perde la testa e ricaccia indietro gli ospiti, andando all’intervallo lungo in vantaggio sul 49-40.

Al rientro dagli spogliatoi arriva l’allungo decisivo dei padroni di casa. La Vis spinge sull’acceleratore e porta il proprio margine fino al +15, prendendo il pieno controllo del ritmo e tenendo a debita distanza i tentativi di rimonta ospiti.

Nell’ultimo quarto la gara non regala particolari scossoni. L’NBS prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo, ma la giornata no di alcuni elementi chiave del roster impedisce qualsiasi aggancio finale. La Vis Reggio Calabria gestisce il vantaggio fino alla sirena conclusiva, portando a casa una meritata vittoria con il punteggio di 86-74.

Tra le fila di Soverato si salvano le ottime prestazioni individuali di Privitera (top scorer dei suoi con 24 punti) e del capitano Tuccio (17 punti e 4 triple a referto). Per la Vis spiccano le prove in doppia cifra di Mandarà e Janjusevic, oltre alla prestazione da assoluto protagonista di Fazzari, top scorer della Vis con 22 punti.

A.S.Dil. Vis RC – NBS EdilMC Costruzioni 86 – 84 (29/18) (20/22) (20/14) (17/20)

Vis Reggio Calabria: Mandarà 15, Marotta, Bartolome 2, Concettino, Giunta 6, Mazza 9, Ripepi 8, Bordò, Gelovani 8, Janjusec 14, Fazzari 22, Babovic 2. All. Massimo Bianchi

NBS Soverato: Riverso 9, Paoletti 3, Mazzocca 3, Grandacci, Dell’Isola, Tuccio G. 17, Privitera 24, Palaia, Bartolotti, Riccio 8, Zamboni 3, Dolce 7. All. Fabio Pirillo, Ass. Domenico Palaia