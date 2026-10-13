Karate, trionfi e soddisfazioni per l’A.s.d. New Talents

L’associazione sportiva dilettantistica, con sede a Girifalco e Satriano Marina, in provincia di Catanzaro, si è aggiudicata il primo posto della classifica generale delle società alla Coppa del Presidente” – “Memorial Franca Bilardi”, e due atlete hanno partecipato alla rappresentativa calabrese di karate che, al Trofeo Coni 2026, si è aggiudicata la medaglia d’argento.

Continuano le soddisfazioni per l’associazione sportiva dilettantistica New Talents, che in questo periodo è stata impegnata in due importanti competizioni di karate.

L’ultima in ordine di tempo è la “Coppa del Presidente” – “Memorial Franca Bilardi” , che ha visto la New Talents aggiudicarsi, in virtù dei buonissimi risultati ottenuti dagli atleti, il primo posto della classifica generale delle società.

L’importante manifestazione, promossa dal Comitato regionale FIJLKAM (Federazione italiana judo lotta karate) Calabria – settore karate, tenutasi nel week end appena trascorso al PalaMaiata di Vibo Valentia, a cui ha presenziato il Presidente Nazionale del settore Karate, Davide Benetello, nonché il Presidente Regionale CONI Calabria, Tino Scopelliti, è stata riservata alle categorie giovanili ed agonistiche (dall’U12 ai Juniores, nelle specialità Kata e Kumite) e ha rappresentato per il mondo del karate un appuntamento di rilevanza nazionale sia per i numeri sia per l’alto profilo tecnico e federale. Sono state, infatti, ben sei le regioni rappresentate: Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Lombardia e Basilicata, a dimostrazione della sua straordinaria attrattività e dell’elevato livello raggiunto dal settore. Provenienti da queste regioni sono stati oltre 800 atleti di ben 33 squadre. A rappresentare la Calabria, e in particolare la provincia di Catanzaro, c’è stata l’a.s.d. New Talents, con atleti provenienti dalle sedi di Satriano Marina e di Girifalco.

“È stata una due giorni di gare molto intensa, carica di passione e voglia di mettersi in gioco rispettando tutti i valori che lo sport insegna”, ha commentato il maestro e presidente dell’associazione, Vito Greto, che, con grande orgoglio e soddisfazione, ha visto i suoi ragazzi raggiungere importanti risultati. Ragazzi dai 10 ai 17 anni che hanno in tutto conquistato ben 14 medaglie: 2 ori, 5 argenti e 7 bronzi, in una competizione in cui il livello delle prestazioni è stato davvero elevato. “Un risultato straordinario frutto della passione, dell’umiltà e del grande lavoro che tutti i ragazzi fanno in palestra ogni giorno”, ha aggiunto il maestro, che ha ringraziato a uno a uno i suoi allievi e con loro tutti i genitori, che, anche in questa nuova avventura sportiva, li hanno seguiti e sostenuti. “Ringrazio anche i miei straordinari collaboratori. Una macchina perfetta che per noi è famiglia e casa. Mi riempie d’orgoglio vedere i ragazzi gioire, lottare e aiutare il proprio compagno in ogni momento, e soprattutto socializzare con atleti di altre società, instaurando rapporti di amicizia nuovi e autentici, grazie ad ambienti sani che nella nostra disciplina fortunatamente ancora esistono”. Non sono mancati poi i ringraziamenti al presidente del Comitato Regionale FIJLKAM Calabria, Viola Zangara, e al direttore tecnico regionale, Luciano Dichiera, per l’ottima organizzazione di questo grande evento.

Ma la “Coppa del Presidente” è stata la ciliegina sulla torta di una serie di altri appuntamenti agonistici che hanno coinvolto gli atleti della New Talents, fra cui il Trofeo Coni 2026 , svoltosi a Bari, in Puglia.

Un evento di grande impatto con ben 4500 atleti provenienti da tutte le regioni d’Italia e da tante delegazioni estere gareggianti in tantissime discipline. Fra questi, a brillare in modo particolare è stata la Rappresentativa regionale Under 14 di Karate della FIJLKAM Calabria, che ha conquistato la medaglia d’argento. Un risultato sorprendente, poiché per la prima volta nella storia di questa competizione, la Calabria è salita sul podio nazionale del karate. A fare parte della rappresentativa ci sono state due atlete della New Talents: Luigi Chiera e Nicole Corasaniti. Una partecipazione prestigiosa che ha riempito d’orgoglio il maestro Greto: “Sono orgoglioso dei miei ragazzi e di tutta la squadra karate Calabria. Voglio fare i complimenti al maestro Mario Rigillo, per aver guidato la squadra in maniera impeccabile e per avermi reso partecipe, in particolare per avermi permesso di condividere questa giornata storica insieme a tutti i ragazzi. Giovani atleti calabresi che sono scesi sul tatami pugliese con tanto impegno e tanta passione, ma soprattutto con un grande cuore, dimostrando tecnicamente di potersela giocare con tutti”. La loro è stata, difatti, una prestazione corale di altissimo livello che ha visto brillare l’intera squadra, orgogliosa di potere rappresentare i colori della terra calabra. Un argento che premia il costante lavoro svolto dalle società del territorio, tante eccellenze locali, tra cui nel catanzarese l’a.s.d. New Talents, e che dimostra quanto il movimento marziale calabrese stia crescendo a livello tecnico e non solo.

“Il karate in Calabria è vivo e sta crescendo. Ci sono ragazzi meravigliosi che hanno fame e voglia di dimostrarlo a tutta Italia, proprio come in questa meravigliosa occasione. Da tecnico sono veramente entusiasta e orgoglioso di vedere ragazzi sbocciare e spiccare il volo stando sul carro dei grandi. Complimenti davvero a tutti e grazie per le grandissime emozioni che ci avete regalato”, ha concluso Vito Greto.

Ora, la New Talents, con l’entusiasmo e la passione che la contraddistinguono, è pronta per i prossimi appuntamenti. L’18 ottobre tre atleti sono stati convocati per la selezione finale CTR (Centro Tecnico Regionale) FIJLKAM per la composizione della squadra regionale che dovrà gareggiare ai prossimi campionati italiani. Il 25 ottobre, a Vibo Valentia, sei atleti eseguiranno gli esami di graduazione FIJLKAM cintura nera per il 1° Dan e un atleta per il 2° Dan, al cospetto della commissione regionale federale. L’8 novembre sono in programma le qualifiche regionali under 14 per i campioni italiani di categoria, che si terranno a Ostia, nella sede nazionale PalaPellicone.