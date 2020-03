A Petrizzi la XXVII assemblea dei Soci Avis

Si è tenuta presso la Sede Avis di Petrizzi la XXVII assemblea dei Soci, un appuntamento che si ripete ogni anno per rendicontare l’attività sociale. Il presidente del Consiglio direttivo Antonio Parretta ha ringraziato tutti i presenti per la loro partecipazione e tutti coloro che hanno contribuito all’attività solidale dell’Avis di Petrizzi, ed in modo particolare: i donatori, veri protagonisti a cui va tutta la gratitudine degli ammalati; i membri del Consiglio Direttivo, che si impegnano e si dedicano a contribuire alle attività sociali; l’Amministrazione Comunale, che ci è sempre vicina nelle attività; al Direttore Sanitario, dottor Domenico Lavalle, sempre disponibile a dare suggerimenti tecnico sanitari; al personale medico e paramedico di Petrizzi che collabora con il sodalizio nel campo della prevenzione; i volontari, risorse senza i quali si potrebbe realizzare ben poco.

Il presidente Antonio Parretta, nel rendicontare l’attività sociale del 2019 ha evidenziato che il sodalizio ha organizzato attività a carattere di prevenzione con medici dell’Avis quale: esame prostatico (PSA); emocromi; microcitemia; Glicemia per la prevenzione del diabete di tipo 2.

Dal mese di giugno si è partiti con il “Punto Salute” che vede l’apertura della sede nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle or 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00, contribuendo a prenotare oltre 100 visite specialistiche presso l’Azienda Sanitaria Provinciale e presso il Punto Salute dell’Avis Provinciale.

L’Avis di Petrizzi si è inoltre resa protagonista: il 14 aprile alla manifestazione della domenica delle Palme con la preventiva confezione dei ramoscelli d’ulivo e la successiva distribuzione ai fedeli che hanno partecipato al rito; il 16 di giugno presso Reggio Calabria per partecipare al 65° anniversario di fondazione di quella Comunale, e rinnovare il gemellaggio tra Reggio Calabria e Petrizzi; il 13 agosto, si è realizzata la IV edizione della festa dei bambini, manifestazione con giochi e musica che ha visto allietare la partecipata piazza Regina Elena e accomunando tutti in una bellissima giornata di solidarietà e durante la manifestazione, l’Avis ha donato alla comunità di Petrizzi, attraverso il primo cittadino, un defibrillatore di ultima generazione, che é stato collocato in piazza Regina Elena ed é disponibile alle persone abilitate all’uso, e nell’occasione si è svolta una dimostrazione di come si pratica la rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo del defibrillatore, grazie anche alla fattiva collaborazione dell’Associazione Carabinieri di Soverato; il 9 novembre abbiamo organizzato la consueta festa delle castagne che ha visto la 18^ edizione; l’8 dicembre, presso la sala consiliare del Comune di Petrizzi, in presenza del sindaco e della Giunta Comunale si è sottoscritto il gemellaggio con l’Avis di San Giovanni Rotondo dove, nell’occasione sono stati graditi ospiti, oltre alla delegazione Avis di San Giovanni Rotondo, il presidente di Avis Nazionale dottor Giampietro Briola, il presidente di Avis Regionale Calabria dottor Rocco Chiriano e altre delegazioni Avis del comprensorio; il 21 e 22 dicembre è stata reiterata la quindicennale collaborazione con la Fondazione Telethon per la maratona di Natale che mira alla raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche.

Il presidente Antonio Parretta ha fatto in oltre presente che durante il corso dell’anno, si è stati partecipi a diverse manifestazioni, dove il labaro dell’Avis di Petrizzi ha sventolato nei Comuni di Palmi, Soverato, Reggio Calabria, Sersale, Chiaravalle Centrale, Gimigliano, Girifalco e Catanzaro Lido; in oltre siamo stati presenti nelle assemblee dei soci nei vari livelli: provinciale, regionale e nazionale.

Concludendo, ha rivolto un invito a tutti i soci ad essere più protagonisti e partecipi all’attività sociale, al fine di poter continuare a mantenere in piedi un’organizzazione di volontariato come l’Avis, che vuole essere una macchina che da la possibilità a tutti di manifestare la propria vicinanza fattiva nei confronti del fratello che soffre.

Successivamente prende la parola il segretario Domenico Cilurso, il quale illustra ai presenti la rendicontazione dei soci donatori e collaboratori, nonché delle donazioni effettuate.

Successivamente, il tesoriere Nicola Cosentino illustra ai presenti il bilancio di previsione per il corrente anno e il bilancio consuntivo dell’anno appena trascorso.

Nel prendere la parola il presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, Antonio Viscomi, ha fatto presente che, relativamente al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, di aver vigilato sull’impostazione generale data allo stesso e sulla sua conformità alla legge e allo statuto per quel che riguarda formazione e struttura. Per quanto a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti, il Tesoriere, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle disposizioni di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4 c.c.. ed è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed altre informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell’espletamento dell’incarico e non vi sono osservazioni al riguardo.

Durante i lavori assembleari, oltre all’approvazione dei bilanci (sociale, preventivo e consuntivo), sono stati designati i rappresentanti presso l’assemblea provinciale e regionale.

L’Assemblea dei Soci ha in oltre provveduto a rinnovare le cariche associative della Commissione Verifica Poteri per gli anni 2020 – 2024 ed ha visto eletti i soci: Daniele Clausi, presidente; Bruna Rocca e Nicola Viscomi, commissari.