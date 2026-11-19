Si terrà oggi, giovedì 19 novembre 2026, alle ore 16.00, presso la Sala Consiliare “Bruno Manti” della Città di Soverato, il convegno dal titolo “Violenza Assistita. La Tutela del Minore in sede giudiziale e ricadute sul suo sviluppo psicofisico, emotivo e relazionale”.

L’iniziativa è promossa dalla F.I.D.A.P.A. – Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari (Distretto Sud-Ovest – Sezione di Soverato), all’interno del percorso #UNITEPERILCAMBIAMENTO (“Insieme per crescere. Unite per cambiare”), con il patrocinio e la partecipazione della Città di Soverato, dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro e della Camera Minorile di Catanzaro “Primo Polacco”.

​Gli interventi e le voci del dibattito

​L’incontro sarà introdotto e moderato dall’avvocato Valentina De Pasquale, socia FIDAPA BPW Italy Distretto S.O. – Sezione di Soverato.

Dopo i saluti istituzionali affidati a Vittoria Lazzaro (Presidente FIDAPA BPW Italy Distretto S.O. – Sezione di Soverato), Laura Gualtieri (Vicepresidente distrettuale FIDAPA BPW Italy Distretto S.O.), Daniele Vacca (Sindaco della Città di Soverato), all’avvocato Vincenza Matacera (Presidente del COA di Catanzaro), all’avvocato Laura Rosselli (Presidente della Camera Minorile di Catanzaro “Primo Polacco” e socia FIDAPA) e all’avvocato Stefania Figliuzzi (Presidente del CAV “Attivamente Coinvolte”, coordinatrice centri antiviolenza e case rifugio Calabria e referente D.i.Re. Calabria), il programma entrerà nel vivo con le relazioni tecniche e le testimonianze.

​A intervenire saranno:

​Teresa Chiodo, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro.

​Graziella Viscomi, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro.

​Consuelo Franco, Psicologa e Psicoterapeuta del CAV “Attivamente Coinvolte” e socia FIDAPA BPW Italy Distretto S.O. – Sezione di Soverato.

​Maria Elisabeth Rosanò, Sociologa, protagonista del libro “Oltre la paura” e socia FIDAPA BPW Italy Distretto S.O. – Sezione di Soverato.

​Le conclusioni del convegno saranno affidate a Laura Gualtieri, Vicepresidente distrettuale FIDAPA BPW Italy Distretto S.O.

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